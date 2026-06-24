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Τις 200 συμμετοχές με την Κροατία έφτασε απέναντι στο Παναμά για τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, ο Λούκα Μόντριτς. Ο «Κρόιφ των Βαλκανίων» έγινε ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο με αυτή την επίδοση, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια.

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία με την Κροατία δίνοντας το παρών και σε αυτό του Μουντιάλ, και να αποδεικνύει γιατί αποτελεί έναν από τους κορυφαίους μέσους όλων των εποχών.

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Ο θρύλος της «Χρβάτσκα», ο οποίος αγωνίζεται στο 5ο Μουντιάλ της τεράστιας καριέρας του, πέτυχε ένα σπουδαίο ορόσημο.

Πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής για τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ και κατέγραψε με τον τρόπο αυτό τη 200ή του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Κροατίας.

Το ντεμπούτο του Μόντριτς με την Κροατία έγινε πριν από 20 χρόνια, καθώς την 1η Μαρτίου 2006 είχε πάρει φανέλα βασικού στη φιλική νίκη (3-2) απέναντι στην Αργεντινή.