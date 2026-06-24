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Η Κροατία κατάφερε να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, επικρατώντας δύσκολα του Παναμά με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αγγλία, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς χρειαζόταν πάση θυσία το τρίποντο και τελικά το εξασφάλισε, έστω και με αρκετή δυσκολία.

Ο Παναμάς παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο και σε αρκετά σημεία έδειξε ικανός να αιφνιδιάσει το φαβορί. Η σημαντικότερη στιγμή του ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν ο Ροντρίγκες σημάδεψε το δοκάρι, σε μια φάση που θα εξεταζόταν από το VAR σε περίπτωση που η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα. Παράλληλα, οι παίκτες του Τόμας Κρίστιανσεν δημιούργησαν ακόμη μερικές επικίνδυνες προϋποθέσεις, χωρίς όμως να βρουν το σωστό τελείωμα.

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Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Ντάλιτς προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Κράμαριτς και Μπούντιμιρ, με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές. Στο 54’, ο Στάνισιτς έκανε χαμηλή σέντρα από τα δεξιά και ο Μπούντιμιρ, χωρίς πίεση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα η Κροατία είχε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, όμως ο Πάσαλιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Μοσκέρα σε τετ α τετ. Παρά τις προσπάθειες του Παναμά στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Κροάτες απέκτησαν ξανά ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ ο Παναμάς γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του και αποχαιρέτησε πρόωρα το Παγκόσμιο Κύπελλο.