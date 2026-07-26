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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας για τον εντοπισμό 23 ανθρώπων που αγνοούνται μετά το ναυάγιο βιετναμέζικου φορτηγού πλοίου. Συνολικά 39 από τους επιβαίνοντες έχουν διασωθεί, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Το πλοίο «Khoi Nguyen 18», στο οποίο επέβαιναν 62 Βιετναμέζοι υπήκοοι, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ έπλεε κοντά στον ύφαλο Fiery Cross, στη θαλάσσια περιοχή που ελέγχεται από την επαρχία Χαϊνάν.

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Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχει κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν έξι κινεζικά πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα σκάφος από το Βιετνάμ.

Το φορτηγό πλοίο, που φέρει σημαία Βιετνάμ, είχε μήκος περίπου 70 μέτρα και χωρητικότητα 999 τόνων πριν βυθιστεί.

A Vietnamese vessel sank after encountering distress in waters near Yongshu Reef in the Nansha Islands in the #SouthChinaSea, with 39 people rescued so far, authorities of #China's Sansha City said. All those rescued are Vietnamese nationals from the distressed vessel "Khoi… pic.twitter.com/H4cGgrReY0 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 26, 2026

A Vietnamese vessel, "KHOI NGUYEN 18," sank in the South China Sea on July 25. Chinese rescue forces—6 ships and a helicopter—along with one Vietnamese vessel, have saved 44 of the 62 crew members so far. Search operations continue. pic.twitter.com/PDDM1DVmVV — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 26, 2026

Η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων Νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί Νήσους Νανσά, μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στη πλούσια σε φυσικούς πόρους Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν σε ολόκληρη τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σπράτλι, όπου έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατιωτικοποιήσει τεχνητά νησιά.

Ωστόσο, οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι.