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Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, προκαλώντας πανικό και εκτεταμένες ζημιές.

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου αποτυπώνει τη στιγμή που η τεράστια δίνη σαρώνει δρόμο της περιοχής. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τους ακραίους ανέμους, ανασηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά, ενώ συντρίμμια και αντικείμενα εκσφενδονίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

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Την ίδια ώρα, ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας σοβαρές φθορές σε υποδομές. Οδηγοί που βρίσκονταν στον δρόμο ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, προσπαθώντας να προστατευτούν από τη μανία του φαινομένου μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday…. 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J July 22, 2026

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε ενώ ο τυφώνας Bavi έπληττε την ανατολική Κίνα με θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Οι τοπικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ζετζιάνγκ.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν χιλιάδες δέντρα και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές.

Οι κινεζικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Το βίντεο με το αυτοκίνητο που σηκώνεται στον αέρα έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της φύσης και τη δύναμη του ανεμοστρόβιλου που συνόδευσε την επέλαση του τυφώνα Bavi.