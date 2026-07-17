Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κατολίσθηση στην κομητεία Πενγκσούι της Κίνας προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, ενώ 34 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Περισσότεροι από 800 διασώστες διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όπου κατέρρευσαν αρκετά κτίρια μετά την πτώση βράχων.

Οι αρχές απομάκρυναν πάνω από 1000 κατοίκους από γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας, ενώ τουλάχιστον δέκα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής κατολίσθησης.

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Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν και αγνοούνται, έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 09.10 τοπική ώρα (04.10 ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Πενγκσούι, στο Τσονγκτσίνγκ, όπου περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν σπεύσει στην πληγείσα περιοχή.

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Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, ένας δημοτικός εργάτης στην κοινότητα Πενγκσούι παρατήρησε να πέφτουν βράχοι γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα (03.00 ώρα Ελλάδας) και εξέδωσε συναγερμό. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων, όμως η κατολίσθηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στις 09.08 τοπική ώρα.

Massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges, Pengshui, Chongqing, China 🇨🇳 (17.07.2026) pic.twitter.com/GTKv2sYF7P — Disaster News (@Top_Disaster) July 17, 2026

Εξαιτίας της κατολίσθησης, πολλά κτίρια κατέρρευσαν και οι αρμόδιοι απομάκρυναν περισσότερους από 1000 κατοίκους από γειτονικές περιοχές.

Έως το απόγευμα της Παρασκευής, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 10, δύο εξ αυτών με σοβαρά τραύματα και δύο σε κρίσιμη κατάσταση, είπαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

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State broadcaster CCTV said at least eight people were rescued from the debris, and that search and rescue operations were ongoing.https://t.co/yWYTgv52kK — The Star (@staronline) July 17, 2026

Σε πλάνα που πρόβαλε το CCTV διακρίνονται βράχοι και συντρίμμια να πέφτουν πάνω σε κατοικίες, την ώρα που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν με ένα πυκνό σύννεφο σκόνης να υψώνεται πίσω τους.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, που αναρτήθηκε στο Χ, το οποίο έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς, δείχνει ένα τμήμα πλαγιάς να καταρρέει και να παρασύρει σπίτια και επιχειρήσεις, με συντρίμμια να εκτοξεύονται στον δρόμο αναγκάζοντας διερχόμενα οχήματα και μια μοτοσικλέτα να σταματήσουν.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ