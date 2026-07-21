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Μια απίστευτη σκηνή καταγράφηκε στην πόλη Χουτζόου, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας, όταν μια μοτοσικλέτα χωρίς αναβάτη εθεάθη να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε υπερυψωμένο δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο οδηγός είχε πέσει από τη μοτοσικλέτα, όμως η ZXMOTO 820RR συνέχισε την πορεία της, ελισσόμενη ανάμεσα στα οχήματα για αρκετά χιλιόμετρα, πριν τελικά προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να εκτιμούν ότι η μοτοσικλέτα ήταν μια ZXMOTO 820RR. Η ίδια η εταιρεία αναδημοσίευσε αργότερα το βίντεο, χαρακτηρίζοντας τη σταθερότητα της μοτοσικλέτας «απίστευτα καλή», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι προσπαθούσε επειγόντως να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη και να επιβεβαιώσει πως ήταν ασφαλής.

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Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο αναβάτης υπέστη κατάγματα από την πτώση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

✨🇨🇳 In Zhejiang, a Zhangxue 820RR cruised smoothly for 5km without its rider. Talk about the ultimate performance ad!



The rider was found with a broken bone in a flower bed. Thanks for his sacrifice!🤣👍 pic.twitter.com/fLHyDA9kMY July 16, 2026