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Είκοσι εννέα χώρες υπέγραψαν σήμερα 16/7 συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενός διακυβερνητικού εγχειρήματος που, σύμφωνα με την Κίνα, στοχεύει στη διεθνή συνεργασία και διακυβέρνηση σε τέτοια ζητήματα.

Ποιες χώρες συμμετέχουν

Εκπρόσωποι από 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Σερβίας, της Κούβας, της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας, καθώς και 10 αφρικανικών και 12 ασιατικών κρατών, υπέγραψαν τη συμφωνία ως ιδρυτικά μέλη.

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Twenty-nine countries on Thursday signed an agreement in Shanghai on establishing the World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). The WAICO will be an independent intergovernmental international organization headquartered in Shanghai, according to the… pic.twitter.com/H2J8Qb8PhC — China Xinhua News (@XHNews) July 16, 2026

Η έδρα του οργανισμού θα βρίσκεται στη Σαγκάη, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη, παραμονή του ετήσιου Παγκόσμιου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο όραμα για τον ρόλο του Πεκίνου στην παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η Κίνα είχε προτείνει τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο περσινό συνέδριο, ωστόσο καμία χώρα δεν είχε ανακοινώσει επίσημα τη συμμετοχή της μέχρι σήμερα.

Πηγή: Reuters



