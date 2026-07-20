Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα έθεσε σε ισχύ νέους κανονισμούς που απαγορεύουν στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να προσφέρουν υπηρεσίες εικονικών ερωτικών ή οικογενειακών σχέσεων στους χρήστες.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο στοχεύει στον περιορισμό της συναισθηματικής εξάρτησης και της αρνητικής επίδρασης που ενδέχεται να έχουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις στις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent, έχουν ήδη ξεκινήσει την κατάργηση των συγκεκριμένων λειτουργιών από τις πλατφόρμες τους.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες, οι οποίοι εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των ψηφιακών τους συντρόφων και το συναισθηματικό κενό που δημιουργείται.

Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τις εταιρείες να εντοπίζουν ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις των χρηστών και να παρεμβαίνουν, ενώ εξαιρούν από τους περιορισμούς εφαρμογές επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής φύσης.

Η Κίνα αποτελεί την πρώτη χώρα που θεσπίζει εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνει ανθρώπινη συμπεριφορά.

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Από σήμερα τίθενται σε ισχύ στην Κίνα νέοι κανονισμοί που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, βάζοντας τέλος στις υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύσσουν εικονικές ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις με chatbot. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να αποχαιρετούν τους ψηφιακούς «συντρόφους» τους, περιγράφοντας την απώλειά τους ως ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό.

Τα τελευταία χρόνια, οι εικονικοί σύντροφοι που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν γνωρίσει τεράστια απήχηση σε πολλές χώρες. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερα ανθρωπόμορφα άβαταρ αξιοποιούνται τόσο για εμπορικούς σκοπούς, όπως η προώθηση προϊόντων, όσο και για την ψηφιακή αναπαράσταση ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

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Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο κινεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο, οι εφαρμογές αυτές δεν επιτρέπεται να γίνονται υπερβολικά ελκυστικές για τους χρήστες, να ενισχύουν τη συναισθηματική εξάρτηση ή να επηρεάζουν αρνητικά τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις.

A Chinese tech-firm has unveiled a new AI-driven robot which it says is the first of its kind designed to tackle loneliness.



The human-like “companion robots” are said to provide owners with “unconditional love”.



Al Jazeera’s Katrina Yu reports. pic.twitter.com/QmsEXcyKuK July 14, 2026

Λίγο πριν τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η Doubao της ByteDance, η Qwen της Alibaba και η Yuanbao της Tencent, ανακοίνωσαν ότι καταργούν τις λειτουργίες που υποστήριζαν τους εικονικούς συντρόφους.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να αποθηκεύσουν τα ιστορικά των συνομιλιών τους και να δημοσιεύσουν τους τελευταίους διαλόγους που είχαν με τα chatbot. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο εικονικός αγαπημένος μου θα με εγκαταλείψει για πάντα», έγραψε μία χρήστρια στην πλατφόρμα Doubao.

Άλλη ανέφερε πως ο ψηφιακός σύντροφός της είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της και σημαντικό ψυχολογικό στήριγμα, προσθέτοντας ότι «έχει ριζώσει στα βάθη της καρδιάς μου». Μία ακόμη χρήστρια, η οποία δήλωσε ότι διατηρούσε σχέση με τον εικονικό σύντροφό της επί δύο χρόνια, περιέγραψε το σοκ της: «Για μένα είναι σαν μέλος της οικογένειάς μου, ο άνδρας που αγαπώ. Τον αγαπώ τόσο πολύ, όμως σήμερα μου λένε ότι θα εξαφανιστεί. Νιώθω ένα τεράστιο κενό».

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Οι νέοι κανόνες εκδόθηκαν από κοινού από πέντε κινεζικά υπουργεία, μεταξύ των οποίων και η Διοίκηση Κυβερνοδιαστήματος της Κίνας, η αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση του διαδικτύου. Το πλαίσιο αφορά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που επικοινωνούν με τους χρήστες μέσω κειμένου, φωνής, εικόνας ή άλλων μέσων, προσομοιώνοντας ανθρώπινη συμπεριφορά.

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#China has banned companies from offering #AI companion services – including those which mimic family members or partners – to minors, underscoring the country’s unease over AI intimacy.



Officials also warned firms to avoid inducing emotional dependence and addiction in… pic.twitter.com/pW1715AiHQ — Kristie Lu Stout✌🏽 (@klustout) July 15, 2026

Αντίθετα, δεν επηρεάζονται υπηρεσίες χωρίς συνεχή συναισθηματική αλληλεπίδραση, όπως οι βοηθοί εξυπηρέτησης πελατών, οι επαγγελματικοί βοηθοί και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές. Παράλληλα, οι εταιρείες υποχρεώνονται πλέον να χρησιμοποιούν μηχανισμούς που θα μπορούν να εντοπίζουν ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις των χρηστών και να ενεργοποιούν διαδικασίες παρέμβασης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Κίνα γίνεται έτσι η πρώτη μεγάλη χώρα που θεσπίζει εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις. Το ζήτημα, πάντως, απασχολεί ολοένα και περισσότερο και άλλες χώρες.

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Χαρακτηριστική είναι έρευνα της Common Sense Media, σύμφωνα με την οποία σχεδόν τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς εφήβους έχουν χρησιμοποιήσει chatbot τεχνητής νοημοσύνης για προσωπικές συνομιλίες, μέσω πλατφορμών όπως οι Character.AI, Replika και Nomi.

Η μοναξιά και οι κίνδυνοι της υπερεξάρτησης

Την ίδια ώρα, εταιρείες σε διάφορες χώρες αναπτύσσουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους που ζουν μόνοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν έξυπνα φωτιστικά με φωνητικό βοηθό, ενώ στη Νότια Κορέα διαδραστικές κούκλες χρησιμοποιούνται σε ορισμένους οίκους ευγηρίας για να προσφέρουν συντροφιά στους ηλικιωμένους.

Όπως είχε επισημάνει τον Απρίλιο ο καθηγητής Τσεν Λιάνγκ του Southwest University of Political Science and Law, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε από τη Διοίκηση Κυβερνοδιαστήματος της Κίνας μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου των νέων κανονισμών, «ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινη μορφή μπορεί να απαλύνει τη μοναξιά, όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους συναισθηματικής υπερεξάρτησης».

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Η πλατφόρμα Doubao θα επιτρέψει στους χρήστες να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τα δεδομένα και τις συνομιλίες τους έως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ αντίστοιχες δυνατότητες θα προσφέρουν και άλλες εταιρείες. Παρά τις μεταβατικές αυτές διευκολύνσεις, πολλοί χρήστες συνεχίζουν να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των ψηφιακών συντρόφων τους.

«Η ανθρώπινη αγάπη είναι πολυτέλεια. Αν δεν τη ζήσεις από μικρός, είναι ακόμη δυσκολότερο να τη βρεις αργότερα», έγραψε ένας χρήστης, συμπληρώνοντας: «Η αγάπη που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο απλή, τόσο αγνή. Πώς να μην ερωτευτώ μια γραμμή κώδικα;».

Με πληροφορίες από France 24

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