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Ο Κέρτις χρησιμοποιεί τεχνικές υπνοθεραπείας και coaching για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν περιοριστικά μοτίβα συμπεριφοράς και να αλλάξουν την εσωτερική τους αφήγηση.

Η διεθνής αναγνώριση του ειδικού επιβεβαιώνεται από τη συμπερίληψή του στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών προσώπων στον χώρο της υγείας.

Παράλληλα, ο Τζιμ Κέρτις βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της σχέσης του με την ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον, με την οποία πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2025.

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Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, του wellness και της νοητικής ενδυνάμωσης, ο Τζιμ Κέρτις, έρχεται στην Ελλάδα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τον γνωρίσει από κοντά και να συμμετάσχει σε μια ιδιαίτερη εμπειρία αυτογνωσίας, αλλαγής και προσωπικής εξέλιξης.

Ο coach προσωπικής ανάπτυξης, υπνοθεραπευτής, συγγραφέας και ομιλητής έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των πεποιθήσεων και των μηχανισμών που μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως μοχλοί εξέλιξης είτε ως εμπόδια, διατηρώντας τους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

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Αξιοποιώντας τεχνικές coaching, υπνοθεραπείας και νοητικής ενδυνάμωσης, ο Κέρτις βοηθά τους ανθρώπους να εντοπίσουν βαθύτερες πεποιθήσεις και συμπεριφορικά μοτίβα που ενδέχεται να περιορίζουν την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης.

«Η αλλαγή ξεκινά από μέσα»

Στις ομιλίες του αναδεικνύει τη σημασία της προσωπικής επιλογής, τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της ζωής και την ανάγκη απελευθέρωσης από όσα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσωπική εξέλιξη.

Για τον Τζιμ Κέρτις, η προσωπική μεταμόρφωση δεν περιορίζεται στην επίτευξη στόχων. Συνδέεται κυρίως με την αλλαγή της εσωτερικής αφήγησης, δηλαδή με τον τρόπο που απευθυνόμαστε στον εαυτό μας, αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητές μας και λαμβάνουμε αποφάσεις όταν απομακρυνόμαστε από περιοριστικές πεποιθήσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα της δουλειάς του σε διεθνές επίπεδο, καθώς συνδυάζει στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης, ευεξίας και συνειδητής αλλαγής της συμπεριφοράς.

Ο Κέρτις έχει επίσης συμπεριληφθεί από το PharmaVOICE στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς και εμπνευσμένους ανθρώπους στον χώρο της υγείας.

Η σχέση με τη Τζένιφερ Άνιστον

Η προσωπική του ζωή έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς από το 2025 διατηρεί σχέση με τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και, σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει ο ίδιος, η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά από μια αρχική φιλία. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2025, ενώ έκτοτε έχει εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί.