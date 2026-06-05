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Σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη τηλεοπτική επανένωση, η Τζένιφερ Άνιστον και η Λίζα Κούντροου βρέθηκαν ξανά μαζί μπροστά στις κάμερες για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια, αναπολώντας αξέχαστες στιγμές από τη θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια».

Η «Ρέιτσελ Γκριν» και η «Φοίβη Μπουφέ» συζήτησαν μερικά από τα πιο αγαπημένα επεισόδια της σειράς κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην εκπομπή του Variety «Actors on Actors», με ιδιαίτερη αναφορά στο επεισόδιο των Ευχαριστιών που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των τηλεθεατών.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Λίζα Κούντροου έφερε στην κουβέντα την εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στο 9ο επεισόδιο της 8ης σεζόν, με τίτλο «The One with the Rumor». Το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πιτ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Άνιστον, προκαλώντας τότε μεγάλο ενθουσιασμό στα εκατομμύρια των φανατικών φίλων της σειράς.

Στο επεισόδιο, ο Μπραντ Πιτ υποδύθηκε τον Γουίλ Κόλμπερτ, έναν πρώην συμμαθητή της Μόνικα και του Ρος από τα σχολικά τους χρόνια, ο οποίος έτρεφε έντονη αντιπάθεια για τη Ρέιτσελ.

Αναφερόμενη στην ερμηνεία του ηθοποιού, η Κούντροου τόνισε ότι ήταν εξαιρετικά ξεκαρδιστικός, με την Άνιστον να συμφωνεί αμέσως, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν πολύ αστείο». Παρότι η αναφορά της Άνιστον στον πρώην σύζυγό της περιορίστηκε σε μόλις τρεις λέξεις και έγινε με απόλυτα χαλαρή διάθεση, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς σπάνια μιλά δημόσια για εκείνον.

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και δημοφιλείς στο Χόλιγουντ. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 1998 και παντρεύτηκαν το 2000 σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Μαλιμπού.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2005 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, με το διαζύγιό τους να απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.