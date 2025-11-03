Με ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή φανέρωσε η η Τζένιφερ Άνιστον τη φημολογούμενη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις.

Η 56χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τον 50χρονο σύντροφό της για τα γενέθλιά του.

Advertisement

Advertisement

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, μαζί με ένα κόκκινο emoji καρδιάς με τον Κέρτις να σχολιάζει τη φωτογραφία με ένα emoji φιλιού.

Οι φίλοι και οι followers της Ανιστον ενθουσιάστηκαν με την ανάρτηση.

Η φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο πάρτι γενεθλίων του Κέρτις με τον ίδιο να κάνει μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο με καρέ στα οποία, πάντως, δεν συμπεριέλαβε την Ανιστον.

«50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα», έγραψε ο Κέρτις στη λεζάντα.