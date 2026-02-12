Η Τζένιφερ Άνιστον γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, φρόντισε να της ευχηθεί μ’ έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Μολονότι το ζευγάρι διατηρεί συνήθως χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική τους ζωή, αυτή τη φορά έκανε την εξαίρεση, με τον Τζιμ Κέρτις να μοιράζεται δημόσια τη χαρά του μέσα από τα social media.

Ο 49χρονος υπνοθεραπευτής δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram δύο σπάνιες κοινές φωτογραφίες τους. Στη μία, ασπρόμαυρη και ιδιαίτερα ρομαντική, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί. Στη δεύτερη εικόνα, οι δυο τους φαίνονται χαλαροί πάνω σε ένα σκάφος, να γελούν και να απολαμβάνουν τη στιγμή.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν την ηθοποιό της σειράς «Τα φιλαράκια» να παντρεύεται τον σύντροφό της.

Οι φήμες ξεκίνησαν αμέσως μετά τα γενέθλια του διάσημου υπνοθεραπευτή, όπου η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοφιλής ηθοποιός συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία κρατώντας τον Τζιμ Κέρτις αγκαλιά και γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ».

Στη φωτογραφία, η Τζένιφερ Άνιστον φορούσε στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, κάτι που ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σενάρια περί αρραβώνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Radar Online, η Τζένιφερ Άνιστον φέρεται να έχει εξομολογηθεί σε άτομα του στενού της κύκλου, ότι ήδη συζητούν το ενδεχόμενο ενός γάμου.

