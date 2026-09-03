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Από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου: 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις. Μια πραγματική γιορτή της ανάγνωσης, με ελεύθερη είσοδο. (HuffPost Greece)

Και είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε κάτι που φοβάμαι ότι αρχίζουμε να ξεχνάμε.

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Μπορεί σχεδόν τα πάντα να έχουν ψηφιοποιηθεί. Μπορεί στο iPad να κατεβάζεις και να αποθηκεύεις ολόκληρα βιβλία. Όμως το βιβλίο ως βιβλίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαφανιστεί από τη ζωή μας.

Δεν θα τα κάψουμε, όπως συνέβαινε σε σκοτεινές εποχές της Ιστορίας – και στην Ελλάδα επί Μεταξά. Ούτε θα επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί η εφιαλτική προφητεία του «Fahrenheit 451», όπου τα βιβλία καίγονται επειδή θεωρούνται επικίνδυνα.

Το βιβλίο είναι μια μικρή προσωπική ελευθερία.

Ένα βιβλίο στο κομοδίνο και λίγες σελίδες κάθε βράδυ αντί για άλλη μία ώρα τηλεόρασης. Ένα βιβλίο μέσα στην τσάντα, στο αεροπλάνο, εκεί όπου κανείς δεν σε ενοχλεί. Είναι μια πραγματική ανάσα του πνεύματος. Ένα ταξίδι χωρίς εισιτήριο και χωρίς προορισμό που σου επιβάλλει κάποιος άλλος.

Γι’ αυτό συνιστώ θερμά: κάντε μια βόλτα στο Πεδίον του Άρεως. Το Φεστιβάλ θα βρίσκεται εκεί για περισσότερο από δύο εβδομάδες. (HuffPost Greece)

Μισή ημέρα θα τη βρείτε.

Και φύγετε κρατώντας ένα βιβλίο.

Όχι ένα ακόμη αρχείο στην οθόνη. Ένα βιβλίο στα χέρια.