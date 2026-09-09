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Νέος γύρος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα έρχεται το επόμενο διάστημα, με τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους να κινδυνεύουν πλέον να εντοπιστούν χωρίς να χρειαστεί να τους σταματήσει η Τροχαία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ, αλλά οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι επεκτείνονται και στα ανασφάλιστα οχήματα και σε εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

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Η μεγάλη αλλαγή είναι ο τρόπος του ελέγχου. Μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των διαθέσιμων μητρώων, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει αυτόματα εάν ένα όχημα που εμφανίζεται σε κυκλοφορία διαθέτει ισχύον τεχνικό έλεγχο.

Για όχημα που δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ, το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εξακολουθήσει να μη συμμορφώνεται και εντοπιστεί ξανά σε επόμενο έλεγχο, οι συνέπειες γίνονται αυστηρότερες. Το πρόστιμο μπορεί να διπλασιαστεί και να ακολουθήσει αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαφορά ανάμεσα στο πρόστιμο από τον ηλεκτρονικό έλεγχο και στο μικρότερο εκπρόθεσμο παράβολο που καταβάλλεται όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης προσέρχεται καθυστερημένα για τεχνικό έλεγχο. Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα.

Οι διασταυρώσεις αποτελούν ουσιαστικά τη μετάβαση από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον δρόμο σε ένα σύστημα μαζικού ψηφιακού ελέγχου του στόλου των οχημάτων. Για τον οδηγό το μήνυμα είναι απλό: η λήξη του ΚΤΕΟ δεν είναι πλέον μια παράβαση που μπορεί να διαπιστωθεί μόνο εάν τύχει να τον σταματήσει η Τροχαία.