Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 3,4% του προηγούμενου μήνα.

Οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις εντοπίζονται στον τομέα της στέγασης, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο 9,7% λόγω του κόστους θέρμανσης.

Σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται επίσης στις μεταφορές, όπου το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη παρουσίασαν σημαντική αύξηση τιμών.

Παρά τη μικρή συνολική αύξηση στα τρόφιμα, βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι και τα ψάρια σημείωσαν υψηλές ετήσιες ανατιμήσεις.

Το ελαιόλαδο παρουσίασε αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση της τιμής του κατά 15%, ενώ ο ηλεκτρισμός κατέγραψε μια μικρή μείωση της τάξης του 1,2%.

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Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025–Αυγούστου 2026 ανήλθε στο 3,4%.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται σε καθημερινές και δύσκολα περιοριζόμενες δαπάνες: στέγη, μετακινήσεις και τρόφιμα.

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Τρόφιμα: Μικρή συνολική αύξηση, μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη

Η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Ο μέσος όρος, ωστόσο, κρύβει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές σε επιμέρους προϊόντα, ιδιαίτερα στο κρέας.

Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα

Προϊόν Ετήσια μεταβολή Μοσχάρι +13,5% Ψάρια αλίπαστα +11,5% Αρνί και κατσίκι +11,3% Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη +9,6% Άλλα βρώσιμα έλαια +8,8%

Οι 5 μεγαλύτερες μειώσεις στα τρόφιμα

Προϊόν Ετήσια μεταβολή Ελαιόλαδο -15,0% Παγωτά -7,7% Φρούτα -7,1% Προπαρασκευασμένα φαγητά -4,2% Λαχανικά -1,1%

Αξιοσημείωτη είναι η αποκλιμάκωση του ελαιολάδου κατά 15%, έπειτα από την έντονη άνοδο των προηγούμενων ετών. Αντίθετα, οι ανατιμήσεις στο κρέας παραμένουν ισχυρές: εκτός από μοσχάρι και αιγοπρόβειο κρέας, τα πουλερικά αυξήθηκαν 2,1% και το χοιρινό 1,4%.

Στέγη: Αύξηση 9,7% – «φωτιά» σε θέρμανση και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει άνοδο 53,2%, το φυσικό αέριο 40,2% και τα ενοίκια κατοικιών 6,2%. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις επισκευές και τη συντήρηση κατοικίας κατά 4,5%. Αντίθετα, ο ηλεκτρισμός είναι φθηνότερος κατά 1,2%.

Πού αλλού ανεβαίνουν οι τιμές

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται και στις μεταφορές (+7,7%), με το πετρέλαιο κίνησης στο +30,6%, τη βενζίνη στο +15,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια στο +17,4%. Τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 6%, η ένδυση και υπόδηση κατά 5,3%, οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 3,4% και η εκπαίδευση κατά 2,8%.

Η εικόνα του Αυγούστου δείχνει έτσι ότι, παρά τη σχετικά περιορισμένη αύξηση του γενικού δείκτη των τροφίμων, η ακρίβεια μετατοπίζεται και επιμένει σε βασικές ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών, με τη στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν πλέον τους ισχυρότερους μοχλούς του πληθωρισμού.