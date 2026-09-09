Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 3,4% του προηγούμενου μήνα.
- Οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις εντοπίζονται στον τομέα της στέγασης, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο 9,7% λόγω του κόστους θέρμανσης.
- Σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται επίσης στις μεταφορές, όπου το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη παρουσίασαν σημαντική αύξηση τιμών.
- Παρά τη μικρή συνολική αύξηση στα τρόφιμα, βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι και τα ψάρια σημείωσαν υψηλές ετήσιες ανατιμήσεις.
- Το ελαιόλαδο παρουσίασε αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση της τιμής του κατά 15%, ενώ ο ηλεκτρισμός κατέγραψε μια μικρή μείωση της τάξης του 1,2%.
Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025–Αυγούστου 2026 ανήλθε στο 3,4%.
Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται σε καθημερινές και δύσκολα περιοριζόμενες δαπάνες: στέγη, μετακινήσεις και τρόφιμα.
Τρόφιμα: Μικρή συνολική αύξηση, μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη
Η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Ο μέσος όρος, ωστόσο, κρύβει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές σε επιμέρους προϊόντα, ιδιαίτερα στο κρέας.
Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα
|Προϊόν
|Ετήσια μεταβολή
|Μοσχάρι
|+13,5%
|Ψάρια αλίπαστα
|+11,5%
|Αρνί και κατσίκι
|+11,3%
|Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη
|+9,6%
|Άλλα βρώσιμα έλαια
|+8,8%
Οι 5 μεγαλύτερες μειώσεις στα τρόφιμα
|Προϊόν
|Ετήσια μεταβολή
|Ελαιόλαδο
|-15,0%
|Παγωτά
|-7,7%
|Φρούτα
|-7,1%
|Προπαρασκευασμένα φαγητά
|-4,2%
|Λαχανικά
|-1,1%
Αξιοσημείωτη είναι η αποκλιμάκωση του ελαιολάδου κατά 15%, έπειτα από την έντονη άνοδο των προηγούμενων ετών. Αντίθετα, οι ανατιμήσεις στο κρέας παραμένουν ισχυρές: εκτός από μοσχάρι και αιγοπρόβειο κρέας, τα πουλερικά αυξήθηκαν 2,1% και το χοιρινό 1,4%.
Στέγη: Αύξηση 9,7% – «φωτιά» σε θέρμανση και φυσικό αέριο
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει άνοδο 53,2%, το φυσικό αέριο 40,2% και τα ενοίκια κατοικιών 6,2%. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις επισκευές και τη συντήρηση κατοικίας κατά 4,5%. Αντίθετα, ο ηλεκτρισμός είναι φθηνότερος κατά 1,2%.
Πού αλλού ανεβαίνουν οι τιμές
Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται και στις μεταφορές (+7,7%), με το πετρέλαιο κίνησης στο +30,6%, τη βενζίνη στο +15,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια στο +17,4%. Τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 6%, η ένδυση και υπόδηση κατά 5,3%, οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 3,4% και η εκπαίδευση κατά 2,8%.
Η εικόνα του Αυγούστου δείχνει έτσι ότι, παρά τη σχετικά περιορισμένη αύξηση του γενικού δείκτη των τροφίμων, η ακρίβεια μετατοπίζεται και επιμένει σε βασικές ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών, με τη στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν πλέον τους ισχυρότερους μοχλούς του πληθωρισμού.