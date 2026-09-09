Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

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  • Ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 3,4% του προηγούμενου μήνα.
  • Οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις εντοπίζονται στον τομέα της στέγασης, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο 9,7% λόγω του κόστους θέρμανσης.
  • Σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται επίσης στις μεταφορές, όπου το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη παρουσίασαν σημαντική αύξηση τιμών.
  • Παρά τη μικρή συνολική αύξηση στα τρόφιμα, βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι και τα ψάρια σημείωσαν υψηλές ετήσιες ανατιμήσεις.
  • Το ελαιόλαδο παρουσίασε αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση της τιμής του κατά 15%, ενώ ο ηλεκτρισμός κατέγραψε μια μικρή μείωση της τάξης του 1,2%.
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Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025–Αυγούστου 2026 ανήλθε στο 3,4%. 

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται σε καθημερινές και δύσκολα περιοριζόμενες δαπάνες: στέγη, μετακινήσεις και τρόφιμα.

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Τρόφιμα: Μικρή συνολική αύξηση, μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη

Η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Ο μέσος όρος, ωστόσο, κρύβει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές σε επιμέρους προϊόντα, ιδιαίτερα στο κρέας.  

Οι 5 μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα

ΠροϊόνΕτήσια μεταβολή
Μοσχάρι+13,5%
Ψάρια αλίπαστα+11,5%
Αρνί και κατσίκι+11,3%
Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη+9,6%
Άλλα βρώσιμα έλαια+8,8%

Οι 5 μεγαλύτερες μειώσεις στα τρόφιμα

ΠροϊόνΕτήσια μεταβολή
Ελαιόλαδο-15,0%
Παγωτά-7,7%
Φρούτα-7,1%
Προπαρασκευασμένα φαγητά-4,2%
Λαχανικά-1,1%

Αξιοσημείωτη είναι η αποκλιμάκωση του ελαιολάδου κατά 15%, έπειτα από την έντονη άνοδο των προηγούμενων ετών. Αντίθετα, οι ανατιμήσεις στο κρέας παραμένουν ισχυρές: εκτός από μοσχάρι και αιγοπρόβειο κρέας, τα πουλερικά αυξήθηκαν 2,1% και το χοιρινό 1,4%.  

Στέγη: Αύξηση 9,7% – «φωτιά» σε θέρμανση και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει άνοδο 53,2%, το φυσικό αέριο 40,2% και τα ενοίκια κατοικιών 6,2%. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στις επισκευές και τη συντήρηση κατοικίας κατά 4,5%. Αντίθετα, ο ηλεκτρισμός είναι φθηνότερος κατά 1,2%. 

Πού αλλού ανεβαίνουν οι τιμές

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται και στις μεταφορές (+7,7%), με το πετρέλαιο κίνησης στο +30,6%, τη βενζίνη στο +15,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια στο +17,4%. Τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 6%, η ένδυση και υπόδηση κατά 5,3%, οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 3,4% και η εκπαίδευση κατά 2,8%. 

Η εικόνα του Αυγούστου δείχνει έτσι ότι, παρά τη σχετικά περιορισμένη αύξηση του γενικού δείκτη των τροφίμων, η ακρίβεια μετατοπίζεται και επιμένει σε βασικές ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών, με τη στέγη και τις μετακινήσεις να αποτελούν πλέον τους ισχυρότερους μοχλούς του πληθωρισμού.