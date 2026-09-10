Διπλό «χαστούκι» στα νοικοκυριά

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Η επιβάρυνση για τους δανειολήπτες εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης, το υπόλοιπο κεφάλαιο και τη διάρκεια αποπληρωμής του κάθε δανείου.

Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Η αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν μειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω του υψηλού πληθωρισμού και του κόστους ζωής.

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Η απόφαση της ΕΚΤ για νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον από τη Φρανκφούρτη στην τσέπη των Ελλήνων δανειοληπτών. Το επιτόκιο καταθέσεων ανέβηκε στο 2,50%, όμως για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα, πόσο θα αυξηθεί η δόση;

Η επίπτωση αφορά κυρίως τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από το Euribor, το περιθώριο της τράπεζας, την εισφορά του Ν.128/75, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τη διάρκεια που απομένει. Με βάση ενδεικτικές σημερινές τιμολογήσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς και υποθέτοντας ότι το +0,25% μετακυλίεται πλήρως στον δανειολήπτη, ο νέος λογαριασμός έχει ως εξής:

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Δάνειο Επιτόκιο πριν Νέο επιτόκιο Δόση πριν Νέα δόση Επιπλέον/μήνα Επιπλέον/έτος Καταναλωτικό €20.000 / 5 έτη 14,00% 14,25% €465 €468 +€2,60 +€31 Στεγαστικό €150.000 / 20 έτη ≈4,21% ≈4,46% €925 €945 +€20 +€241 Επιχειρηματικό €250.000 / 5 έτη ≈5,64% ≈5,89% €4.791 €4.820 +€29 +€348

Στεγαστικό: άλλα 20 ευρώ κάθε μήνα

Για ένα στεγαστικό 150.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση στο παράδειγμά μας ανεβαίνει από περίπου 925 στα 945 ευρώ. Πρόκειται για περίπου 20 ευρώ επιπλέον τον μήνα ή 241 ευρώ τον χρόνο.

Μικρότερη σε απόλυτο ποσό είναι η επίπτωση σε ένα καταναλωτικό 20.000 ευρώ πενταετίας: περίπου 2,60 ευρώ τον μήνα ή 31 ευρώ τον χρόνο. Αντίθετα, σε ένα επιχειρηματικό 250.000 ευρώ πενταετίας, η επιβάρυνση προσεγγίζει τα 29 ευρώ τον μήνα και τα 348 ευρώ τον χρόνο.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και δεν σημαίνει ότι κάθε δάνειο θα ακριβύνει αυτομάτως κατά το ίδιο ποσό. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν επηρεάζονται, ενώ στα κυμαινόμενα καθοριστικοί είναι οι όροι της κάθε σύμβασης.

Για την ελληνική οικονομία, πάντως, η νέα αύξηση έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία, ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερο κόστος ζωής και τώρα ακριβότερο χρήμα, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν ακόμη μία επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς τους.

Διπλό «χαστούκι» στα νοικοκυριά

Η νέα αύξηση των επιτοκίων αναδεικνύει και μια σκληρή αντίφαση της νομισματικής πολιτικής από την πλευρά του νοικοκυριού. Όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει και οι τιμές ξεφεύγουν, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί το βασικό της όπλο, αυξάνει τα επιτόκια για να περιορίσει τη ζήτηση και να ανακόψει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στην πράξη, όμως, για ένα νοικοκυριό με δάνειο αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε διπλό «χαστούκι». Το πρώτο έρχεται ήδη από την αγορά, ακριβότερα τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια και υπηρεσίες περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Και πάνω σε αυτή την επιβάρυνση έρχεται η αύξηση των επιτοκίων, η οποία μπορεί να ανεβάσει και τη μηνιαία δόση ενός δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Έτσι, το ίδιο νοικοκυριό που καλείται να διαθέσει περισσότερα χρήματα για να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ ή το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, μπορεί ταυτόχρονα να χρειάζεται περισσότερα χρήματα και για να εξυπηρετήσει το στεγαστικό ή το καταναλωτικό του δάνειο. Η ακρίβεια μειώνει την αγοραστική του δύναμη και η αύξηση των επιτοκίων περιορίζει ακόμη περισσότερο το εισόδημα που του απομένει.