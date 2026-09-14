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Νέο κύκλο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να εντοπίσει ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που έχουν εισπράξει έσοδα μέσω ψηφιακών πλατφορμών χωρίς να τα έχουν δηλώσει ή δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Το βασικό «όπλο» είναι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Η ΑΑΔΕ διαθέτει στοιχεία από πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking.com και VRBO και μπορεί να τα αντιπαραβάλλει με όσα έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η ίδια η Αρχή αναφέρει ότι έχει ήδη αξιοποιήσει δεδομένα των συγκεκριμένων πλατφορμών για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων προηγούμενων φορολογικών ετών.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και όσοι εκμεταλλεύονται τρία ή περισσότερα ακίνητα. Από το 2024, στις περιπτώσεις αυτές η δραστηριότητα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως επιχειρηματική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προηγούμενη διασταύρωση η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει 1.545 φυσικά πρόσωπα με 6.344 ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτου, τα οποία είτε δεν είχαν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε δεν είχαν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ.

Οι έλεγχοι μπορούν πλέον να εντοπίσουν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών κρατήσεων και εισπράξεων και των ποσών που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Παράλληλα, κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να καταχωρίζεται στο σχετικό Μητρώο και να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), ο οποίος αναγράφεται στην ανάρτησή του στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι διαχειριστές έχουν επίσης υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την αναχώρηση του επισκέπτη.

Οι ψηφιακές κρατήσεις αφήνουν πλέον ένα φορολογικό αποτύπωμα που μπορεί να διασταυρωθεί σχεδόν σε κάθε στάδιο.