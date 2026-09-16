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Σε συνέντευξή της ανέφερε ότι η ενασχόλησή της με τις ολιστικές προσεγγίσεις ξεκίνησε μετά την απώλεια του συζύγου της αδελφής της από σάρκωμα.

Η ίδια παρέχει συμβουλές σχετικά με τη γυναικεία επιθυμία και τις ανθρώπινες σχέσεις, αντλώντας στοιχεία από τις εμπειρίες των ασθενών στο ιατρείο της.

Η γιατρός υποστηρίζει ότι κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη μοριακή βιολογία και έχει ολοκληρώσει πολυάριθμες εκπαιδεύσεις πάνω στην ολιστική προσέγγιση της υγείας.

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Συμβουλές και περί σεξουαλική ζωής έγινε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Ιωάννα Γάκα η οποία φαίνεται πως υποστήριξε και ολιστικές πρακτικές.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Syros Healing Waves» είχε μιλήσει για τη διαδρομή που την οδήγησε στην ομοιοπαθητική και στις ολιστικές πρακτικές, αλλά και στον τρόπο για το πώς προσεγγίζει τις…. σχέσεις, τη γυναικεία επιθυμία και τα προβλήματα των ζευγαριών.

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Όπως υποστήριξε έχει «34 διαφορετικές εκπαιδεύσεις πάνω στην ολιστική προσέγγιση», ενώ μίλησε και για μεταπτυχιακό της στη μοριακή και αναπτυξιακή βιολογία.

Όπως υποστήριξε σημείο καμπής στη ζωή της ήταν ο θάνατος συζύγου της αδελφής της, ο οποίος, όπως ανέφερε, διαγνώστηκε στα 32 του χρόνια με σάρκωμαα. «Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Ταξιδέψαμε στο εξωτερικό, σε κέντρα αναφοράς, στους καλύτερους γιατρούς του κόσμου, να του προσφέρουμε ό,τι ήταν δυνατό ή αδύνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, την έκανε να αναζητήσει απαντήσεις για το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από μια ασθένεια, πέρα από όσα μπορούν να αποτυπωθούν στις εξετάσεις. «Ήθελα να τα παρατήσω. Ήταν τόσο βαθύ το τραύμα για μένα, που δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. Άρχισα εκεί να σκέφτομαι ότι υπάρχει μία περίοδος η οποία είναι πίσω από το νόσημα», ανέφερε.

Όπως είπε πάντως, δεν περιορίστηκε στο κομμάτι της υγείας.

Με αφορμή μια ομιλία που της ζητήθηκε να κάνει για το σεξ, όπως η ίδια περιέγραψε, επέλεξε να μιλήσει για κάτι ευρύτερο: τη «γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας».Η ίδια ανέφερε ότι μέσα από τις ιστορίες γυναικών που, όπως είπε, άκουσε στο ιατρείο της, προσπάθησε να αναδείξει τους ρόλους, τις ανασφάλειες και τα «πρέπει» που επηρεάζουν τη ζωή τους.

«Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πιο συνειδητές με τα θέλω τους και μπορούν να κάνουν το βήμα και να επιλέξουν από την πραγματική τους θέση. Άλλες γυναίκες είναι πιο πίσω σε αυτή τη συνειδητοποίηση και είναι στους ρόλους που τους καθορίζει η κοινωνία, η οικογένεια, τα πρέπει», είπε. «Οι γυναίκες είναι τεράστιες εκτάσεις. Δεν είναι μια γωνιά, δεν είναι ένας χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.