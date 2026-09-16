Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλά τη συνεργάτιδά του, Νάταλι Χαρπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα διαδόθηκε ευρέως ως απόδειξη εξωσυζυγικής σχέσης, τροφοδοτώντας εικασίες για την προσωπική ζωή του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, αναλυτές και εργαλεία ελέγχου επιβεβαίωσαν ότι η φωτογραφία αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας ανατομικές ατέλειες και τεχνικά σφάλματα.

Η εμφάνιση της εικόνας συνέπεσε με προγενέστερες φήμες για τη σχέση του Τραμπ με τη Χαρπ, τις οποίες είχαν πυροδοτήσει πρόσφατες δηλώσεις πολιτικών προσώπων.

Δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση της γνησιότητας της φωτογραφίας από επίσημα ειδησεογραφικά πρακτορεία ή άλλες αξιόπιστες πηγές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια φωτογραφία που εμφανίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φιλά τη συνεργάτιδά του, Νάταλι Χαρπ, σε γήπεδο γκολφ έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επαναφέροντας στο προσκήνιο παλαιότερες φήμες σχετικά με τη σχέση των δύο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι πραγματική. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι πρόκειται για εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, το X γέμισε με αναρτήσεις που παρουσίαζαν τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλά τη Νάταλι Χαρπ σε γήπεδο γκολφ. Στις περισσότερες εκδοχές η φωτογραφία εμφανίζεται αρκετά θολή. Παρ’ όλα αυτά, διακρίνεται ένας άνδρας που μοιάζει με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χαρπ.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, ορισμένοι χρήστες του X ισχυρίστηκαν ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε τραβηχτεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία. Η εικόνα εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, από έκπληξη και οργή έως σχόλια και εικασίες για την προσωπική ζωή του Αμερικανού προέδρου.

Wait a minute!



Is that Donald Trump kissing Natalie Harp at his golf course in Ireland over the weekend? pic.twitter.com/BC1TBSWtB2 September 15, 2026

Άλλοι χρήστες αναρωτήθηκαν δημόσια ποια θα ήταν η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ, ενώ αρκετές αναρτήσεις παρουσίασαν τη φωτογραφία ως υποτιθέμενη απόδειξη εξωσυζυγικής σχέσης. Πολύ σύντομα, ωστόσο, άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση η γνησιότητά της, καθώς χρήστες και fact-checkers εντόπισαν στοιχεία που παρέπεμπαν σε εικόνα παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν ζητήθηκε από το Grok να εξετάσει αν η φωτογραφία είναι αυθεντική, το σύστημα επισήμανε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν είτε τη γνησιότητα είτε την προέλευση της εικόνας. Την ίδια ώρα, την εικόνα εξέτασε και το BBC Verify. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Hindustan Times, ο δημοσιογράφος Σαγιάν Σαρνταριζαντέχ ανέφερε ότι η φωτογραφία είχε δημιουργηθεί με μοντέλα της OpenAI.

Ένα από τα στοιχεία που εντόπισαν οι χρήστες ήταν το χέρι της γυναίκας στη φωτογραφία, στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν έξι δάχτυλα. Άλλες παρατηρήσεις αφορούσαν τα μπαστούνια του γκολφ, τη θέση τους μέσα στο όχημα, τη σημαία της τρύπας, αλλά και χαρακτηριστικά στην εμφάνιση του Τραμπ. Παράλληλα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν είχε δημοσιευθεί από κάποιο μεγάλο ειδησεογραφικό πρακτορείο ή φωτογραφικό οργανισμό, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες για την προέλευσή της.

Οι φήμες για τη Νάταλι Χαρπ

Η viral φωτογραφία εμφανίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη διατυπωθεί δημόσια σχόλια και εικασίες για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την 35χρονη συνεργάτιδά του.

Advertisement

Τον προηγούμενο μήνα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη εγγύτητα των δύο κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για τη συνεργάτιδά του παρά για τα προεδρικά του καθήκοντα.

«Δεν θέλει να κάνει τη δουλειά», ανέφερε ο Όσοφ, προτού αναφερθεί στο ταξίδι του Τραμπ μαζί με τη Χαρπ με το αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο.

Who is Natalie Harp? President Trump's assistant has gained attention recently in part because Sen. Jon Ossoff alluded to her closeness to Trump in remarks he made attacking the president's record and his commitment to the job.



Sen. Ossoff’s focus on Harp resonated with many who… pic.twitter.com/Z7fTXImgzi Advertisement August 20, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Χαρπ ήταν μεταξύ των ελάχιστων συνεργατών που συνόδευσαν τον Τραμπ σε μια μυστική επιχείρηση αλλαγής αεροσκάφους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρούσε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Στη συνέχεια, δημοσιεύματα έφεραν στο φως επιστολές που φέρεται να είχε γράψει η Χαρπ προς τον Τραμπ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσωπικές εκφράσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε μία από αυτές φέρεται να τον αποκαλεί «φύλακα και προστάτη μου σε αυτή τη ζωή», ενώ σε άλλη φέρεται να γράφει: «είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα» και «θέλω να σου φέρνω χαρά». Οι συγκεκριμένες αναφορές ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις διαδικτυακές φήμες σχετικά με τη σχέση των δύο.

Advertisement

Με πληροφορίες από NDTV