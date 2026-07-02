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Η Ρόδος, το νησί που γεωγραφικά και συμβολικά κοιτάζει πρώτο το φως της Ανατολής, γίνεται φέτος διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Με τίτλο «WheretheDayStarts» – «Εκεί που αρχίζει η μέρα», η BiennaleofContemporaryKeramics2026 άνοιξε τις πύλες της στη Μεσαιωνική Πόλη, μετατρέποντας ιστορικούς χώρους σε πεδία διαλόγου ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά, τη μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το τριήμερο των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών, συλλεκτών, χορηγών και εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

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Μια διοργάνωση με διεθνή χαρακτήρα

Η δεύτερη Biennale Σύγχρονης Κεραμικής διοργανώνεται από τη Big Blue Dot Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής ΑΜΚΕ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε μία καλλιτεχνική έκθεση. Αποτελεί ένα ευρύτερο πολιτιστικό γεγονός, που ενώνει τη Ρόδο με ένα διεθνές δίκτυο γκαλερί, πανεπιστημίων, πολιτιστικών οργανισμών και φορέων υποστήριξης καλλιτεχνών, από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική.

42 καλλιτέχνες από 18 χώρες

Σε επιμέλεια των Σταματίας Δημητρακοπούλου, Λουκίας Θωμοπούλου και Anissa Touati, η Κεντρική Έκθεση αναπτύσσεται σε πέντε εμβληματικούς χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

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Συνολικά συμμετέχουν 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, παρουσιάζοντας έργα που προσεγγίζουν τη σύγχρονη κεραμική όχι απλώς ως τεχνική ή υλικό, αλλά ως γλώσσα αφήγησης. Τα έργα διερευνούν ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, μετακίνησης, ρίζας, φθοράς και μεταμόρφωσης.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται οι Etel Adnan, Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, Darien Arikoski-Johnson, Ελύσια Αθανάτου, Leonardo Bartolini, Elina Belou, Malek Gnaoui, Κυριακή Γονή, Luke Edward Hall, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Lynn Kodeih, Tülay Kulbay, Zoë Paul, Elif Uras, Γιώργος Βαβάτσης, Vuslat και Zoe Williams, μαζί με πολλούς ακόμη δημιουργούς που φέρνουν στη Ρόδο διαφορετικές καλλιτεχνικές αφετηρίες και πολιτισμικές εμπειρίες.

Η Μεσαιωνική Πόλη ως ζωντανό σκηνικό

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Το ιδιαίτερο στοιχείο της Biennale είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τη Ρόδο απλώς ως τόπο φιλοξενίας, αλλά ως ενεργό συνομιλητή της έκθεσης. Η Μεσαιωνική Πόλη, με το ιστορικό της βάθος και τη μοναδική της ατμόσφαιρα, γίνεται το φυσικό σκηνικό μέσα στο οποίο τα έργα αποκτούν νέα νοήματα.

Η κεραμική, μια τέχνη βαθιά συνδεδεμένη με τη γη, τη φωτιά, το νερό και την ανθρώπινη αφή, συναντά τα μνημεία, τις διαδρομές και τις μνήμες της Ρόδου. Έτσι, η Biennale χτίζει μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στο αρχαιολογικό ίχνος και τη σύγχρονη καλλιτεχνική αναζήτηση.

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονεμήθηκαν και τα βραβεία της BCK 2026. Το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στην Tülay Kulbay, ενώ Τιμητικές Μνείες έλαβαν η Ελύσια Αθανάτου και η Lynn Kodeih.

Παράλληλα, τιμητικά βραβεία για τη συνολική προσφορά τους στην κεραμική τέχνη απονεμήθηκαν στους Κώστα Νεοφύτου και Μένανδρο Παπαδόπουλο, δύο δημιουργούς με σημαντική πορεία και αποτύπωμα στον χώρο.

Περφόρμανς, ομιλίες και ξεναγήσεις

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Το τριήμερο των εγκαινίων πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Ξεχώρισαν δύο περφόρμανς: «The Falling Sky among the Linden Trees» του Mohamed Amer Meziane στην Παναγία του Κάστρου και «Requiem to Throwing Water & Bead Rolling» της Zoë Paul στο Κατάλυμα της Γαλλίας.

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Οι επισκέπτες συμμετείχαν επίσης σε επιμελημένες ξεναγήσεις στους πέντε εκθεσιακούς χώρους, καθώς και σε περιήγηση στη Μεσαιωνική Πόλη, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι επιστημονικές ομιλίες στο Κατάλυμα της Γαλλίας, οι οποίες ανέδειξαν διαφορετικές όψεις της κεραμικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Η πρώτη, με τίτλο «Ροδιακή Κεραμική: Δημιουργοί, Συλλέκτες και Αφηγήσεις», πραγματοποιήθηκε από τη Μίνα Μωραΐτου, Επιμελήτρια του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης Μπενάκη, και τον Γιώργη Μαγγίνη, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη.

Η δεύτερη, με τίτλο «Μια θάλασσα κεραμικών: Παραγωγή, Διακίνηση και Χρήση Κεραμικών στο Αιγαίο στα Νεότερα Χρόνια», παρουσιάστηκε από τον Νίκο Λιάρο, αρχαιολόγο, κεραμίστα και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής.

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Έως τις 31 Οκτωβρίου η BCK 2026

Η Biennale of Contemporary Keramics 2026 θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με εκθέσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, performances, εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και δράσεις για το ευρύ κοινό.

Για τη Ρόδο, η διοργάνωση αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι μια ευκαιρία διεθνούς προβολής, μια υπενθύμιση ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνομιλεί δημιουργικά με το σήμερα και μια απόδειξη ότι η τέχνη, ακόμη και μέσα από ένα αρχέγονο υλικό όπως ο πηλός, μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους σκέψης, αισθητικής και επικοινωνίας.

Στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, εκεί όπου η Ιστορία παραμένει ζωντανή, η σύγχρονη κεραμική βρίσκει φέτος έναν από τους πιο ιδιαίτερους και φωτεινούς τόπους έκφρασής της. Εκεί, πράγματι, αρχίζει η μέρα.