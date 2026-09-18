Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά την επίθεση των σκύλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες, στην περιοχή της Βάρης.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρως για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.

Advertisement

Advertisement

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Τρεις οι τραυματισμοί περαστικών από τα σκυλιά της οικογένειας

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στη Βούλα από δύο λυκόσκυλα που φαίνεται πως είχαν φύγει το πρωί από κατοικία στη Βάρη. Για την υπόθεση συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του ενός ζώου, η θεία του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά. Η μητέρα του τενίστα, στην οποία ανήκει το δεύτερο σκυλί, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην οδό Υπάτης. Τα σκυλιά επιτέθηκαν σε μια γάτα και λίγο αργότερα φέρεται να τραυμάτισαν στο αριστερό χέρι ένα 76χρονο. Εκείνος κάλεσε μια 67χρονη συγγενή του για βοήθεια, όμως όταν η γυναίκα έφτασε στην περιοχή δέχθηκε και η ίδια επίθεση από το ένα ζώο και τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

Ο 76χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Βούλας και κατόπιν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Την ίδια ημέρα, από τα δύο σκυλιά τραυματίστηκε και μια 57χρονη στο αριστερό χέρι και στον μηρό, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί της έκαναν ράμματα.

Μένει να διευκρινιστεί πώς τα δύο σκυλιά έφυγαν από την κατοικία στη Βάρη και βρέθηκαν χωρίς επιτήρηση στους δρόμους της Βούλας.