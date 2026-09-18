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Συναγερμός προκλήθηκε στη Βάρη μετά την επίθεση δύο σκύλων σε γυναίκα, η οποία έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τα ζώα απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ίδια σκυλιά είχαν επιτεθεί νωρίτερα και σε έναν αδέσποτο μαύρο γάτο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο γάτος μεταφέρθηκε από πολίτη σε ιδιωτικό κτηνιατρείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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Οι δύο σκύλοι εντοπίστηκαν από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε συνεργαζόμενο κτηνιατρείο του δήμου, όπου παραμένουν για φύλαξη.

Από τον έλεγχο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο σκύλους ανήκει στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά. Η γυναίκα συνελήφθη και κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 900 ευρώ. Η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για τον δεύτερο σκύλο, ως ιδιοκτήτρια εμφανίζεται η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η οποία αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την ίδια κατηγορία.

Οι δύο υποθέσεις βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής και εισαγγελικής έρευνας, ενώ ο τραυματισμένος γάτος παραμένει υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.