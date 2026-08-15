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Στο τουρνουά του Σινσινάτι αγωνίζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μίλησε στο Tennis Channel για τη φετινή του πορεία, τον νέο προπονητή του, τη μητέρα του, τον εξοπλισμό του, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναφερόμενος στη δύσκολη νίκη του, τόνισε πως ένιωσε μεγάλη πίεση προς το τέλος, καθώς γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά στη νίκη. Παρότι έγινε πιο συντηρητικός, κατάφερε να επιστρέψει επιθετικά και να αξιοποιήσει το τελευταίο break. Για τον ίδιο, τέτοιες νίκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή απαιτούν πνευματική αντοχή, προσαρμογή και διαρκή πίεση. Στόχος του είναι να ανεβαίνει περισσότερο στο φιλέ, να αξιοποιεί τις κοντές μπάλες και να χτίζει πιο επιθετικά μοτίβα παιχνιδιού.

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Ο Τσιτσιπάς υπογράμμισε επίσης τη σημασία της θετικής νοοτροπίας και των μικρών προσαρμογών, όπως η ταχύτητα, η σωστή θέση πίσω από την μπάλα και η επιθετικότητα.

Για τη μητέρα του, που είχε τα γενέθλιά της, είπε πως ήταν η καλύτερη τενίστρια της οικογένειας. Και οι δύο υπήρξαν Νο1 juniors της ITF και έχουν κερδίσει το Μόντε Κάρλο. Της αποδίδει την πειθαρχία, την ενσυναίσθηση και τη διαρκή ώθηση να ξεπερνά τα όριά του.

Όσον αφορά τον νέο προπονητή, Τόμας, σημείωσε ότι ακόμη προσαρμόζονται, ενώ ο Πάτρικ παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πλέον χρησιμοποιεί ξανά το μοντέλο ρακέτας που είχε το 2019, αφού πέρυσι δοκίμασε δύο-τρεις διαφορετικές.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκάλυψε ότι μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή σχεδιάζουν να τον επισκεφθούν στο Μαϊάμι κατά το επόμενο Miami Open. Δήλωσε φανατικός του μπάσκετ και υποστηρικτής του Γιάννη, όπου κι αν αγωνίζεται, ενώ παραδέχθηκε πως αν δεν έπαιζε τένις, θα ήθελε να γίνει επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.

Τέλος, ενόψει Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ, χαρακτήρισε τον Καναδό σταθερό και δύσκολο αντίπαλο, επισημαίνοντας πως θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση, καλό σερβίς και αποτελεσματικό «σερβίς συν ένα χτύπημα».