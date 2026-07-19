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Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κερδίζοντας το πρώτο σετ με 6-4 μετά από διαδοχικά μπρέικ.

Ο Βέλγος τενίστας ισοφάρισε τον αγώνα σε 1-1 κατακτώντας το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ με σκορ 7-3.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε με 6-3, εξασφαλίζοντας τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου στη διοργάνωση.

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Στην κορυφή του τουρνουά του Γκστάαντ στην Ελβετία ανέβηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τον τίτλο του φαβορί. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ.

Επικράτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Gstaad Open

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Τσιτσιπάς μπήκε με δυναμισμό στο κορτ, με τους δύο τενίστες να υπερασπίζονται με συνέπεια το σερβίς τους στα πρώτα πέντε γκέιμ.

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Tsitsipas excels in Gstaad 🎓@stefanos storms to his 13th ATP Tour title, defeating Collignon in an entertaining final 6-4, 6-7(3), 6-3!@SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/MuTDvsyVDi — ATP Tour (@atptour) July 19, 2026

Η πρώτη σημαντική διαφοροποίηση ήρθε στο έκτο, όταν ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, παραχωρώντας μόλις έναν πόντο και πραγματοποιώντας το μπρέικ για το 4-2. Ο Βέλγος αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας με μπρέικ στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε την ψυχραιμία του. Με το σκορ στο 5-4 και τον Κολινιόν να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ, ο Τσιτσιπάς πέτυχε ακόμη ένα μπρέικ, εξασφαλίζοντας το πρώτο σετ και το προβάδισμα στον τελικό.

Το δεύτερο σετ άρχισε ιδανικά για τον Κολινιόν, ο οποίος πήρε από νωρίς το μπρέικ και προηγήθηκε μέχρι και με 3-1. Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε εντυπωσιακά, κατακτώντας τρία διαδοχικά γκέιμ, ανάμεσά τους και ένα μπρέικ, για να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ. Ο Έλληνας τενίστας έφτασε πολύ κοντά και σε νέο μπρέικ, όμως ο αντίπαλός του άντεξε στο μεγαλύτερο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, γκέιμ της αναμέτρησης. Το σετ κρίθηκε τελικά στο τάι μπρέικ, όπου ο Βέλγος απέκτησε από νωρίς προβάδισμα με μίνι μπρέικ και, επικρατώντας με 7-3, έφερε τον τελικό στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η τελική έκβαση του αγώνα κρίθηκε στο τρίτο σετ, με τον Τσιτσιπά να πιέζει από την αρχή για το καθοριστικό μπρέικ. Στο τρίτο γκέιμ έχασε τέσσερις ευκαιρίες για να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, όμως λίγο αργότερα τα κατάφερε, διαμορφώνοντας το 3-2. Κρατώντας στη συνέχεια το δικό του σερβίς για το 4-2, αύξησε την πίεση προς τον Κολινιόν, ο οποίος κατάφερε να σβήσει ακόμη ένα μπρέικ πόιντ στο έβδομο γκέιμ. Στο ένατο, όμως, δεν μπόρεσε να επαναλάβει το ίδιο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πρωταθλητής να πετύχει νέο μπρέικ, να κατακτήσει το τρίτο σετ με 6-3 και να ολοκληρώσει τη νίκη του με 2-1 σετ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ.

Τα σετ: 6-4, (3)6-6(7), 6-3