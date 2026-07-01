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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται απόψε στη μάχη του δεύτερου γύρου του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε μια από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Ο Σέρβος θρύλος του τένις παραμένει το μεγάλο φαβορί, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον στο απόλυτο αγωνιστικό επίπεδο των προηγούμενων ετών, όταν κυριαρχούσε ως «αήττητο ρομπότ» στα κορτ.

Ο Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, αναζητά σταθερότητα και επιστροφή στον καλύτερό του εαυτό, δείχνοντας πάντως θετικά σημάδια με την πρεμιέρα του απέναντι στον Ούγκο Γκαστόν. Στόχος του είναι να κάνει την υπέρβαση και να διεκδικήσει μια ιστορική νίκη απέναντι στον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών.

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Οι δύο αθλητές θα αναμετρηθούν για 15η φορά στην καριέρα τους, με τον Τζόκοβιτς να προηγείται με 12-2 στις νίκες και να μετρά 11 συνεχόμενες επιτυχίες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο Wimbledon, κάτι που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στη σημερινή αναμέτρηση.

Το μεγάλο παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.