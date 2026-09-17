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Στο «Ασκληπιείο Βούλας» μεταφέρθηκε ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από επίθεση σκύλου στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο σκύλος ανήκει στην οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, όταν ο 70χρονος είχε βγει για περπάτημα σε δρόμο στο παραλιακό μέτωπο της Βουλιαγμένης. Όπως κατέθεσε, ενώ περπατούσε, δέχθηκε ξαφνικά δάγκωμα στον δεξιό μηρό από μεγαλόσωμο σκύλο, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν απομακρυνόταν. Από την επίθεση ο άνδρας έπεσε στο έδαφος, με περαστικούς να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

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Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο η ιδιοκτήτρια του ζώου, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, είναι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, και απομάκρυνε τον σκύλο. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο Βούλας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χρειάστηκε να κάνει πέντε ράμματα, ενώ του χορηγήθηκε και φαρμακευτική αγωγή.

Το επόμενο πρωί ο 70χρονος υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομία σε βάρος της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, για απλή σωματική βλάβη και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές την αναζήτησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.