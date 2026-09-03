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Η δράστης της επίθεσης, 49 ετών, τραυμάτισε επίσης έναν 68χρονο άνδρα πριν εξουδετερωθεί από τα πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης.

Η άτυχη γυναίκα ήταν παντρεμένη, μητέρα ενός βρέφους πέντε μηνών και είχε επιστρέψει πρόσφατα στην εργασία της μετά την άδεια μητρότητας.

Οι συνάδελφοί της στην Bank of America εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια μιας πολύτιμης και αγαπητής συνεργάτιδας.

Η οικογένεια της θανούσης δημιούργησε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για να εξασφαλιστεί το μέλλον της μικρής κόρης της, Μάντισον.

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Η ζωή της Έριν Πιατσέντι κόπηκε βίαια στα 32 της χρόνια, όταν η αντιπρόεδρος της Bank of America έπεσε θύμα μιας τυχαίας επίθεσης στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, την περασμένη Τρίτη (1/9). Πίσω, όμως, από τον τίτλο της τραπεζικού στελέχους και τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, άφησε μια οικογένεια που τη γνώριζε ως σύζυγο, κόρη και, πάνω απ’ όλα, ως μητέρα.

Η Έριν είχε μόλις προλάβει να ζήσει τη χαρά της μητρότητας, με τη μόλις πέντε μηνών κόρη της, Μάντισον, να αποτελεί το επίκεντρο της ζωής της. Η ίδια είχε επιστρέψει πριν λίγες μέρες ξανά στη δουλειά της μετά την άδεια μητρότητας.

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«Το να γίνει μητέρα ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής της και η Μάντισον της έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά», αναφέρεται στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για το μέλλον της μικρής κόρης της.

New Mom Killed in Times Square Attack



Bank of America VP Erin Piacenti, 32, was fatally stabbed in an apparently random Times Square attack. A 68-year-old tourist was also injured.#WashingtonEye #TimesSquare #NYC #BreakingNews #CrimeNews pic.twitter.com/VCDOkV62Ye September 2, 2026

Μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε

Η Έριν Πιατσέντι και ο σύζυγός της, Φρανκ, γνωρίστηκαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ και μαζί ακολούθησαν πορεία στον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο. Παντρεύτηκαν στις 10 Αυγούστου 2024 και είχαν μόλις αρχίσει να χτίζουν τη ζωή που ονειρεύονταν.

Είχαν γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, είχαν επιστρέψει από οικογενειακό ταξίδι και προετοίμαζαν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους με τη μόλις πέντε μηνών κόρη τους, Μάντισον. Είχαν αγοράσει το πρώτο τους σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μια σύγχρονη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων και πέντε μπάνιων, μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Erin Piacenti, a beloved wife, mother, daughter, sister, and friend, was killed in a random attack in Times Square on her first day back from maternity leave. Erin's family created this GoFundMe to support her young daughter's future https://t.co/O218VD2oZZ — GoFundMe (@gofundme) September 2, 2026

Το μέλλον της μικρής Μάντισον

Μετά τον θάνατο της Έριν, η μεγαλύτερη αγωνία της οικογένειας είναι πλέον το μέλλον της κόρης της. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε εκστρατεία οικονομικής στήριξης, ώστε να εξασφαλιστεί η πορεία της μικρής.

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Η απώλεια συγκλόνισε και τους συναδέλφους της στην Bank of America, όπου εργαζόταν τους τελευταίους 18 μήνες ως αντιπρόεδρος στην ομάδα business selection and conflicts. Την περιέγραψαν ως ικανή και αγαπητή επαγγελματία, ενώ η τράπεζα εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια μιας «πολύτιμης συνεργάτιδας και φίλης».

Στο Τσέστερ, η οικογένεια είχε μόλις αρχίσει να γράφει τη νέα της ζωή. Τώρα, ο Φρανκ και η μικρή Μάντισον καλούνται να συνεχίσουν χωρίς εκείνη.

Η επίθεση στην Times Square και η δράστης

Η 32χρονη δέχθηκε τυχαία επίθεση με μαχαίρι από την Πάμελα Σισνέρος, 49 ετών, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, η οποία σύμφωνα με τις αρχές αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας.

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🇺🇸: Exact moment when a knife wielding women was shot by the NYPD police in time square, Manhattan pic.twitter.com/3dOnCi55re — World In Last 24hr (@world24x7hr) August 31, 2026

🇺🇸: Times Square knife wielding lady Kills 1 woman and wounds another before NYPD tases then fatally shoots her pic.twitter.com/l79JCbABR4 — World In Last 24hr (@world24x7hr) September 1, 2026

Η ίδια γυναίκα τραυμάτισε σοβαρά και τον Τακ Καμ, έναν 68χρονο πατέρα από το Ρόουντ Άιλαντ.

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Η Σισνέρος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθησε να επιτεθεί εναντίον τους κρατώντας ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι.