Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία 49χρονη γυναίκα επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε δύο άτομα στην περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης.

Μία 32χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν τη δράστρια αφού απέτυχαν να την ακινητοποιήσουν με τέιζερ, με αποτέλεσμα να καταλήξει αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, αποκλείοντας μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επίθση με μαχαίρι σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης με ένα από τα θύματα,μία γυναίακ 32 ετών, να χάνει τη ζωή του ενώ νεκρή είναι και η 49χρονη δράστρια, η οποία δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς.

«Με βαθιά λύπη μου, σας ανακοινώνω ότι το ένα από τα θύματα απεβίωσε, όπως και η δράστρια», ανακοίνωσε ο ίδιος ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι ενώ όπως τόνισε το δεύτερο θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Advertisement

Advertisement

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στην ιδιαίτερα τουριστική και πολυσύχναστη περιοχή της Times Square, όταν η 49χρονη φέρεται να επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε έναν άνδρα και μία γυναίκα.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht August 31, 2026

BREAKING: New York City Mayor Zohran Mamdani addresses the deadly Times Square stabbing, saying a woman carrying multiple knives stabbed two people before responding NYPD officers deployed a Taser and opened fire.



"I want to thank the NYPD officers who stepped in and prevented a… pic.twitter.com/E8kfwUL5pa — Fox News (@FoxNews) September 1, 2026

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν πυρ εναντίον της, αφού προηγουμένως φέρεται να επιχείρησαν να την ακινητοποιήσουν με τέιζερ.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο PIX11 News ότι είδε τη γυναίκα να κινείται κρατώντας δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά τέιζερ, όμως η γυναίκα φέρεται να κινήθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί δύο φορές.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς και ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Advertisement

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η 49χρονη είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και ήταν γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

#Breaking

🚨A woman who attacked people with a knife in #TimesSquare was shot by police, according to law enforcement.https://t.co/ABWeedEH6V pic.twitter.com/5lSpTC5LTSpic.twitter.com/OJ1RA4aNe2 #NYC #USA

The woman, who police described as emotionally disturbed, had a knife in… Advertisement August 31, 2026

Μετά τον πυροβολισμό της, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνίσει τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Advertisement