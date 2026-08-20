Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις άνδρες ντυμένοι στα μαύρα επιτέθηκαν με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε αίθουσα δεξιώσεων στο Μπέρμιγχαμ κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης το βράδυ της Τετάρτης.

Οι δράστες εκτόξευσαν μηχανισμούς προς το κτίριο και πυρπόλησαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα, προκαλώντας πανικό στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους καλεσμένους.

Παρά την επικινδυνότητα της επίθεσης και την εγγύτητα των εμπρηστικών μηχανισμών σε άτομα που βρίσκονταν εξωτερικά, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο με λευκό όχημα, ενώ η αστυνομία του West Midlands διεξάγει έρευνες εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πανικός προκλήθηκε έξω από αίθουσα δεξιώσεων στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις άνδρες φέρεται να πέταξαν πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς στον χώρο όπου γινόταν γαμήλια εκδήλωση, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα, σύμφωνα με τη DailyMail.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης, έξω από την αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sparkbrook. Αν και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ενώ οι εμπρηστικοί μηχανισμοί φέρεται να έπεσαν σε μικρή απόσταση από άτομα που βρίσκονταν έξω από το κτίριο.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που οι καλεσμένοι τρέχουν για να απομακρυνθούν, την ώρα που δύο supercars είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Πρόκειται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για μία Lamborghini και μία McLaren, από τις οποίες υψώνονταν πυκνά σύννεφα καπνού.

🚨🇬🇧 A McLaren and a Lamborghini were torched in a petrol bomb attack in Birmingham



– 3 incendiary devices were reportedly thrown at the parked supercars



– It happened in broad daylight on a residential street



– Police have opened an investigation



Whoever did this arrived… August 20, 2026

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, τρεις άνδρες, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας έξω από τον χώρο πριν από την επίθεση.

Ένας από τους δράστες φέρεται να άναψε τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια να τους πέταξε προς το κτίριο της Royal Shalimar. Ένας από αυτούς χτύπησε την πρόσοψη της αίθουσας, στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι.

A #McLaren and a #Lamborghini were torched in a petrol bomb attack in #Birmingham. 🔥



Police have launched an investigation. Whoever did this clearly arrived prepared—with multiple devices and two specific cars in mind. pic.twitter.com/j4liinmmwM Advertisement August 20, 2026

Πανικός έξω από την αίθουσα – Οι ύποπτοι διέφυγαν με αυτοκίνητο

Ένας από τους τρεις δράστες φέρεται να πέρασε απέναντι από τον δρόμο και να εκτόξευσε δύο ακόμη αναμμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς τα δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από την αίθουσα. Τα οχήματα τυλίχθηκαν γρήγορα στις φλόγες, ενώ από το σημείο υψώθηκαν πυκνά σύννεφα καπνού.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη καθώς οι μηχανισμοί φέρεται να έπεσαν σε πολύ κοντινή απόσταση από νεαρούς καλεσμένους και ένα μωρό που βρίσκονταν έξω από το κτίριο. Μάλιστα, ένας από τους παρευρισκόμενους φέρεται να απομάκρυνε με το πόδι έναν από τους μηχανισμούς, προκειμένου να μην καταλήξει κάτω από κάποιο από τα οχήματα.

Το προσωπικό της αίθουσας προσπάθησε να αντιμετωπίσει άμεσα τη φωτιά με πυροσβεστήρες, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την επίθεση, οι τρεις ύποπτοι φέρεται να κατευθύνθηκαν προς τη Mole Street, όπου επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και διέφυγαν.

Advertisement

🚨 BIRMINGHAM | Fire. Lamborghini. McLaren. Royal Shalimar, Highgate Road Birmingham.



New footage has just come in from the scene of tonight's suspected petrol bomb attack outside Royal Shalimar restaurant on Highgate Road.



Three petrol bombs. Two supercars destroyed. A McLaren… https://t.co/GxYCNL7h4B pic.twitter.com/NdguTK7DOr — Rafan The Road Runner (@Losrafascartel1) August 19, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία του West Midlands εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. «Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση λίγο μετά τις 20:30 για την πυρπόληση των δύο οχημάτων. Στο σημείο έφτασε πυροσβεστικό όχημα από τον σταθμό Highgate και οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αποχώρησαν στις 21:07.

Advertisement

Οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι για την επίθεση ή διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών να επικοινωνήσει μαζί τους. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στην αίθουσα για τη γαμήλια εκδήλωση, με τη βραδιά να μετατρέπεται ξαφνικά σε σκηνικό πανικού.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

Advertisement