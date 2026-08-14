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Σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Ο Νετανιάχου έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο, με αφορμή τη συζήτηση για τον δημοσιογράφο Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, και την κάλυψη του Πολέμου των Έξι Ημερών πριν από περίπου μισό αιώνα.

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Αναφερόμενος στη δημοσιογραφική κάλυψη εκείνης της περιόδου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε: «Πηγαίνετε να βρείτε κάτι ανάλογο τώρα στη σημερινή Βρετανία, ή μάλλον στην Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Netanyahu on Britain:



You might call Britain the "Islamic Republic of Britain."



Someone said that the first Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain.



We’re making sure there won’t be another one—you know, in Iran. pic.twitter.com/EmLpSvYtxu August 13, 2026

Ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε τη συνέντευξη συνέχισε τη συζήτηση, ρωτώντας τον αν θεωρεί πως το ίδιο ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. «Ναι», απάντησε ο Νετανιάχου, πριν επανέλθει με ακόμη πιο αιχμηρή αναφορά.

«Κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις στη Βρετανία, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ εκείνων που σχολίασαν δημόσια τα λεγόμενα του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν, ο οποίος περιορίστηκε σε μία λέξη: «Ηλίθιος».