Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε οδηγό εννέα σελίδων για τους αιτούντες άσυλο, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς, την ισότητα των φύλων και τους νόμους περί σεξουαλικής συναίνεσης.

Το έγγραφο προειδοποιεί τους αιτούντες ότι η παράνομη συμπεριφορά, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, η βία ή ο έλεγχος μελών της οικογένειας, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις και απώλεια της στήριξης.

Οι οδηγίες τονίζουν ότι η συναίνεση είναι απαραίτητη σε κάθε σεξουαλική επαφή και απαγορεύουν ρητά τις προσβλητικές χειρονομίες, τα ανεπιθύμητα σχόλια και την άσκηση λεκτικής βίας στον δημόσιο χώρο.

Η κυβέρνηση στοχεύει μέσω αυτών των ενημερωτικών μέτρων να διασφαλίσει ότι η άγνοια του νόμου δεν θα αποτελεί δικαιολογία για την τέλεση αδικημάτων από τους αιτούντες άσυλο στη χώρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Μην προβαίνετε σε βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις ή ήχους φιλιού» προς τους ανθρώπους: προειδοποιούνται οι αιτούντες άσυλο σε οδηγίες για τη διαβίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.Ένας οδηγός για αιτούντες άσυλο, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office), τους συνιστά να μην προβαίνουν σε βιασμούς ή σεξουαλική παρενόχληση ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων και των παιδιών τους.

Το έγγραφο, όπως αναφέρει το SkyNews, ενημερώνει τα άτομα που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας εγκαταλείψει τις πατρίδες τους, ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να «κερδίζουν τα δικά τους χρήματα» και να «λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους».

Advertisement

Advertisement

Οι οδηγίες φαίνεται να απευθύνονται κυρίως στους άνδρες, αν και παρέχονται πληροφορίες και για αιτούντες άσυλο που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα παράνομης συμπεριφοράς.

Οι οδηγίες διευκρινίζουν ότι τα άτομα οφείλουν να αποφεύγουν: να κάνουν σεξουαλικά σχόλια για κάποιον «ακόμη και αν θεωρούν ότι πρόκειται για κομπλιμέντο»· να σφυρίζουν ή να βγάζουν ήχους φιλιού προς κάποιον· να ακολουθούν κάποιον ή να «του φράζουν τον δρόμο»· να κάνουν αγενείς ή προσβλητικές χειρονομίες· ή να «ασκούν λεκτική βία σε κάποιον λόγω του φύλου, της θρησκείας ή της εμφάνισής του».

Σε όλη την έκταση του κειμένου επισημαίνεται ότι η παραβίαση του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τις αρχές επιβολής του νόμου, στην απώλεια της στέγασης ή της παρεχόμενης στήριξης, καθώς και να επηρεάσει αρνητικά το αίτημα παροχής ασύλου.

Αναφέρεται επίσης ότι η λήψη ή η κοινοποίηση σεξουαλικού περιεχομένου εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου αποτελεί σοβαρό αδίκημα.

Εκτός από τον οδηγό, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει σχεδιάσει μια σειρά αφισών για την ενημέρωση των αιτούντων άσυλο.

Οι οδηγίες δημοσιεύτηκαν σε ένα έγγραφο εννέα σελίδων με τίτλο «Κατανόηση των συμπεριφορών και των προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας οδηγός για αιτούντες άσυλο».

Advertisement

Οι ενότητες καλύπτουν θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η ενδοοικογενειακή βία, το σεξ και η συναίνεση, καθώς και ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο – αλλά και το πώς να ζητήσει κανείς βοήθεια και πώς να διαβιώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίπου 101.000 άτομα υπέβαλαν αίτημα ασύλου κατά το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2025 –αριθμός μειωμένος κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος– ενώ καταγράφηκαν περίπου 46.000 αφίξεις στη Βρετανία μέσω παράνομων οδών, όπως με μικρά σκάφη.

Η παράνομη μετανάστευση και το ζήτημα της διέλευσης της Μάγχης με μικρά σκάφη αποτελούν τομείς πολιτικής στους οποίους η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιδείξει σκληρή στάση.

Advertisement

Τα εν λόγω έγγραφα θεωρείται ότι εντάσσονται σε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η άγνοια του νόμου δεν θα αποτελεί δικαιολογία για παράνομες πράξεις.

Το ζήτημα έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κομμάτων όπως οι Συντηρητικοί και το Reform UK, ενώ έχουν σημειωθεί και αρκετές υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα υψηλού προφίλ που αφορούσαν αιτούντες άσυλο.

Ο σκιώδης Υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Chris Philp, δήλωσε: «Αντί να προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους κατά κύριο λόγο νεαρούς άνδρες παράνομους μετανάστες ώστε να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο απέναντι στις γυναίκες, θα έπρεπε να απελαύνονται».

Advertisement

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του κόμματος Reform για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Zia Yusuf, χαρακτήρισε τις οδηγίες «ντροπή».

Στα παραδείγματα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο συγκαταλέγεται μια ενότητα η οποία αναφέρει ότι «όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες ισότιμα» – και ότι, «ακόμη και αν είστε μέλος της οικογένειας, όπως σύζυγος, πατέρας ή αδελφός», δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζετε μια γυναίκα να εργάζεται ή να σπουδάζει, να ελέγχετε τι φοράει ή πού πηγαίνει, ούτε να λαμβάνετε αποφάσεις για λογαριασμό της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Στις οδηγίες, η ενδοοικογενειακή κακοποίηση ορίζεται ως η σωματική βία, οι απειλές, η ελεγκτική συμπεριφορά, η συναισθηματική κακοποίηση και η αφαίρεση εγγράφων από κάποιο άτομο.

Advertisement

Οι αιτούντες άσυλο ενημερώνονται ότι αναμένεται να συμπεριφέρονται με σεβασμό στα μέλη της οικογένειάς τους και στους συντρόφους τους, να τους επιτρέπουν να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να μην τους κακοποιούν ποτέ σωματικά ή λεκτικά, ούτε να τους ελέγχουν.

Advertisement

Η ενότητα που αφορά τη σεξουαλική επαφή και τη συγκατάθεση εξηγεί ότι και τα δύο άτομα πρέπει να συναινούν στη σεξουαλική επαφή χωρίς απειλές ή πιέσεις, ότι κάποιος μπορεί να αλλάξει γνώμη ανά πάσα στιγμή ακόμη και αν είχε συμφωνήσει προηγουμένως, και ότι ένα άτομο που «κοιμάται, είναι μεθυσμένο ή δεν είναι σε θέση να αντιδράσει» δεν μπορεί να δώσει συγκατάθεση.

Προστίθεται επίσης: «Η συγκατάθεση είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν είστε παντρεμένοι ή σε σχέση με κάποιο άτομο, αυτό πρέπει να συναινεί στη σεξουαλική επαφή κάθε φορά».

Το κεφάλαιο αναφέρει ότι οι άνθρωποι οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ποτέ «απειλές, βία ή πίεση» για να εξαναγκάσουν κάποιον σε σεξουαλική επαφή, να μην επιχειρούν ποτέ να έχουν σεξουαλική επαφή με άτομο που κοιμάται, είναι μεθυσμένο ή δεν είναι σε θέση να δώσει σαφή συγκατάθεση, καθώς και να σταματούν εάν το άλλο άτομο αρνηθεί ή αλλάξει γνώμη.

Advertisement

Επισημαίνεται ότι κάθε άτομο κάτω των 16 ετών θεωρείται παιδί και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί νομίμως να δώσει συγκατάθεση για σεξουαλική επαφή.

Καλύπτεται επίσης το ζήτημα της συμπεριφοράς σε δημόσιους χώρους, με τους αιτούντες άσυλο να ενημερώνονται ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, θρησκείες, κουλτούρες, σχέσεις και τρόπους ζωής, και ότι οφείλουν να «συμπεριφέρονται στους άλλους με σεβασμό, ακόμη και αν διαφωνούν με τις πεποιθήσεις τους ή τον τρόπο ζωής τους».