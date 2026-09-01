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Αντιπρόεδρος της Bank of America ήταν η 32χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα.

Ποια είναι η 32χρονη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου

Η 32χρονη Ερίν Πιατσέντι ήταν αντιπρόεδρος στη μονάδα επιλογής επιχειρήσεων και συγκρούσεων της BofA, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Τα γραφεία της BofA στο Μανχάταν βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Times Square, στο One Bryant Park.

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«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος και θα μας λείψει πολύ. Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά της και όλους τους αγαπημένους της», ανέφερε ο τραπεζικός κολοσσός σε ανακοίνωσή στο Reuters την Τρίτη (1/9).

Bank of America VP stabbed to death



Bank of America vice president Erin Piacenti was stabbed to death in yesterday’s random, unprovoked knife attack in Times Square.



She was reportedly walking home when she was attacked and later died from her wounds at the hospital.



The NYPD… pic.twitter.com/sJKFzsbLHx September 1, 2026

Η Πιατσέντι είχε γιορτάσει πρόσφατα τη δεύτερη επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της Φρανκ, επίσης δικηγόρο, ενώ οι δυο τους είχαν μόλις αγοράσει το πρώτο τους σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ —περίπου 40 μίλια δυτικά της Νέας Υόρκης— τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το People.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στην ιδιαίτερα τουριστική και πολυσύχναστη περιοχή της Times Square, όταν η 49χρονη φέρεται να επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν πυρ εναντίον της, αφού προηγουμένως φέρεται να επιχείρησαν να την ακινητοποιήσουν με τέιζερ.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο PIX11 News ότι είδε τη γυναίκα να κινείται κρατώντας δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά τέιζερ, όμως η γυναίκα φέρεται να κινήθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί δύο φορές.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς και ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η 49χρονη είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και ήταν γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018.