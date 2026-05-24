Με μία πιο μοντέρνα στιλιστική επιλογή εμφανίστηκε η Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ των Καννών, επιλέγοντας μία δερμάτινη δημιουργία με δαντέλα.

Η Ιταλίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Histoires De La Nuit», περπατώντας στο κόκκινο χαλί με φόρεμα από τη συλλογή Fendi Fall 2026 της Maria Grazia Chiuri. Το ρούχο με τις δερμάτινες λεπτομέρειες και τη δαντέλα συμπληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της Μπελούτσι ήταν ίσια με έναν ελαφρύ κυματισμό στο μπροστινό μέρος.

Η ηθοποιός πόζαρε μαζί με την Tawba El Gharchi, τη νεαρή συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Histoires de la Nuit», με τις δύο να εμφανίζονται μαζί στην πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.