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Η διαδικασία πιστοποίησης του πυραύλου FP-7 βρίσκεται σε εξέλιξη και η επιχειρησιακή του αξιοποίηση ενδέχεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει τον πύραυλο FP-9, ο οποίος θα διαθέτει εμβέλεια 855 χιλιομέτρων και ικανότητα μεταφοράς πολεμικής κεφαλής βάρους 800 κιλών.

Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής οπλικών συστημάτων και στη μείωση της εξάρτησης από τη δυτική στρατιωτική βοήθεια.

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Η Ουκρανία ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη εγχώριας βαλλιστικής τεχνολογίας, την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η αμυντική εταιρεία Fire Point βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης του νέου της πυραύλου FP-7, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα ισχυρότερο σύστημα, τον FP-9, η εμβέλεια του οποίου μπορεί να φτάσει έως και τα 855 χιλιόμετρα.

Ο FP-7 αποτελεί το πρώτο άμεσο βήμα προς την απόκτηση ουκρανικής βαλλιστικής ικανότητας. Πρόκειται για τακτικό βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς, με εμβέλεια περίπου 200 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς πολεμικής κεφαλής βάρους 150 κιλών. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Fire Point, Ιρίνα Τέρεχ, η οποία μίλησε στο Politico, η διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και απαιτεί σειρά δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

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Εφόσον οι δοκιμές ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο FP-7 θα μπορούσε να είναι έτοιμος για συμβάσεις και επιχειρησιακή αξιοποίηση μέσα στο φθινόπωρο.

Η ανάπτυξη ουκρανικών βαλλιστικών πυραύλων και η ενίσχυση της παραγωγής drones προκαλούν έντονη ανησυχία στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, Βαντίμ Σκιμπίτσκι, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν αναγνωριστικές επιχειρήσεις με στόχο εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσονται τα νέα οπλικά συστήματα.

Ο FP-9 βάζει τη Μόσχα στο θεωρητικό βεληνεκές

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο FP-9, ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη από τη Fire Point. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάζεται για να μεταφέρει πολεμική κεφαλή έως 800 κιλά και να διαθέτει εμβέλεια που αγγίζει τα 855 χιλιόμετρα.

Μια τέτοια δυνατότητα θα διεύρυνε σημαντικά την επιχειρησιακή εμβέλεια της Ουκρανίας, καθώς θα έθετε τη Μόσχα εντός του θεωρητικού βεληνεκούς του νέου πυραύλου.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων και να μειώσει την εξάρτησή του από τη δυτική στρατιωτική βοήθεια. Η ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία ένα νέο στρατηγικό εργαλείο απέναντι στη Ρωσία και να αλλάξει περαιτέρω τα δεδομένα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says Ukraine will secure anti-ballistic systems and Patriot air defense systems as Kyiv continues efforts to reach agreements on missile production. pic.twitter.com/pmE2sQ4JvW Advertisement August 14, 2026

Το Freyja περνά στην επόμενη φάση

Ο FP-7 δεν προορίζεται μόνο για επιθετικές επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο του Freyja, ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, η ουκρανική Fire Point θα αναλάβει την παραγωγή των πυραύλων και των εκτοξευτών, ενώ οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι θα συνεισφέρουν επιπλέον εξαρτήματα, καθώς και τα απαραίτητα ραντάρ για την επιτήρηση και τον εντοπισμό απειλών.

Η μετατροπή του FP-7 από πύραυλο εδάφους-εδάφους σε αναχαιτιστή αποτελεί, ωστόσο, ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Η βασική πρόκληση είναι ότι ο αναχαιτιστής δεν αρκεί να φτάσει σε συγκεκριμένο σημείο, αλλά πρέπει να εντοπίσει και να χτυπήσει έναν εισερχόμενο στόχο.

Το Freyja σχεδιάζεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη θα λειτουργεί με τεχνολογία αντίστοιχη των PAC-2 των Patriot, καταστρέφοντας τον στόχο μέσω έκρηξης, ενώ η δεύτερη θα αξιοποιεί την τεχνολογία hit-to-kill των PAC-3, με τον αναχαιτιστή να προσκρούει απευθείας στον εισερχόμενο πύραυλο.

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Ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη, ώστε η νέα ευρωπαϊκή άμυνα να μπορεί να αποκτήσει επιχειρησιακές δυνατότητες χωρίς πολυετή καθυστέρηση.

Ukraine’s Patriot interceptors are running critically low, leaving Kyiv unable to intercept recent Russian ballistic missile attacks.



With Russia increasing missile production ahead of winter and US and allied stocks depleted, Ukraine fears its air defences—and its recent… pic.twitter.com/DoOOjZLUTJ — Clash Report (@clashreport) August 15, 2026

Στόχος η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δικών της πυραυλικών συστημάτων, η Ουκρανία επιδιώκει να εξασφαλίσει την αμερικανική έγκριση για την εγχώρια παραγωγή πυραύλων PAC-3. Ωστόσο, η προσπάθεια συναντά δυσκολίες, κυρίως λόγω προβλημάτων στην παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κεφαλές καθοδήγησης, οι οποίες θεωρούνται από τα πιο σύνθετα και δύσκολα εξαρτήματα στην κατασκευή τους.

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Την ίδια στιγμή, το Κίεβο αναζητά περισσότερες δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια, με στόχο μεταξύ άλλων τις υποδομές και τις θέσεις από όπου εκτοξεύονται ρωσικοί πύραυλοι.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη drones μεγάλης εμβέλειας, όπως τα FP-1 και FP-2, με δυνατότητα πτήσης έως 2.300 και 700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Παράλληλα, η Fire Point έχει αναπτύξει τον πύραυλο cruise FP-5 Flamingo, ο οποίος, σύμφωνα με το POLITICO, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους ενός τόνου και να φτάσει έως και τα 3.000 χιλιόμετρα.

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