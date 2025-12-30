Η Λευκορωσία δημοσίευσε βίντεο που όπως υποστηρίζει αφορά την ανάπτυξη στο έδαφός της του ρωσικού υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που έχει δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές, μια εξέλιξη που ενισχύει την ικανότητα της Μόσχας να πλήξει με πυραύλους σε όλη την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ένθερμος σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει επίσης ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ουκρανικό, ανακοίνωσε την ανάπτυξη του βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ορισμένοι Δυτικοί εμπειρογνώμονες, όπως αναφέρει το Reuters, έχουν δηλώσει ότι η ανάπτυξη, η οποία θα έκανε ελαφρώς πιο γρήγορη την προσέγγιση των ρωσικών πυρηνικών πυραύλων σε ευρωπαϊκούς στόχους σε περίπτωση πολέμου, υπογραμμίζει την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Δύο Αμερικανοί ερευνητές έχουν δηλώσει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη τους από δορυφορικές εικόνες, η Μόσχα πιθανότατα τοποθετεί τους πυραύλους και τους κινητούς εκτοξευτές τους σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας την Τρίτη δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων, αλλά έδειξε κινητούς εκτοξευτές και τα πληρώματά τους να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και εξειδικευμένα στρατεύματα να καμουφλάρουν τα συστήματα με δίχτυα.

Ένας ανώτερος αξιωματικός εμφανίστηκε να λέει στα στρατεύματα ότι τα συστήματα είχαν επίσημα τεθεί σε μαχητική υπηρεσία και αναφέρθηκε σε τακτικές εκπαιδευτικές για τους χειριστές τους.

Η Μόσχα δοκίμασε ένα συμβατικά οπλισμένο Oreshnik (που σημαίνει “φουντουκιά”) εναντίον ενός στόχου στο Ντνίπρο της Ουκρανίας στις 20 Νοεμβρίουτου 2024.

Το υπερόπλο

Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου υπρηχητικού πυραυλικού συστήματος έγινε από τον ίδιο τον Πούτιν στις 21 Νοεμβρίου 2024 αμέσως μετά το πλήγμα στην Ουκρανία με τον ίδιο να καυχιέται ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί λόγω των ταχυτήτων που αναπτύσσει φέρεται να υπερβαίνουν τα 10 Mach.

Ο Oreshnik μπήκε στη λίστα των Στρατηγικών Δυνάμεων Πυραύλων της ρωσική ομοσπονδίας και αποφασίστηκε η μαζική παραγωγή του ενώ ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε τη δοκιμή του συγκεκριμένου πυραυλικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!



A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif Advertisement November 21, 2024

Σημειώνεται πως είναι ο πρώτος στον κόσμο πύραυλος μέσου βεληνεκούς με πολλαπλά οχήματα επανεισόδου που έχει χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες πολέμου.

Με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών, ο πύραυλος Oreshnik αποτελεί τροποποίηση του RS-26 Rubezh(РС-26 «Рубеж»). Ο Ανατόλι Ματβίιτσουκ, ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, είχε δηλώσει πως ο Oreshnik μπορεί να φέρει έξι έως οκτώ συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές.

Ο Μαξίμ Στάρτσακ, ειδικός στη ρωσική πυρηνική πολιτική, δήλωνε το 2024 ότι η εμβέλεια πτήσης του Rubezh πρέπει να έφτανε τα 6.000 χιλιόμετρα και ότι ήταν εξοπλισμένος με τέσσερα υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης με εκτιμώμενη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές των 0,3 μεγατόνων η καθεμία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ντνιπρό στο βίντεο φάνηκαν επτά κεφαλές, αν και ήταν πιθανώς οκτώ.

