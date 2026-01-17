Στην εποχή που κάθε χειρονομία γίνεται κλιπ, κάθε κλιπ γίνεται ανάρτηση και κάθε ανάρτηση γίνεται πολιτικό αφήγημα, ο Άδωνις Γεωργιάδης βρήκε τη δική του «στιγμή»: μια καρδούλα απευθείας στον αέρα προς τη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του στο «Γεννηματάς».

Το περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» (αναφέρεται και παρουσία στην κλινική της Ματίνας Παγώνη, στο πλαίσιο εκδήλωσης/κοπής πίτας). Εκεί, συνδικαλιστές διαμαρτυρήθηκαν και υπήρξε λεκτική ένταση, με μία γυναίκα να παρεμβαίνει υπερασπιζόμενη τον υπουργό και λέγοντας πως είναι ικανοποιημένη από το έργο του στο ΕΣΥ.

Η συνέχεια γράφτηκε στα social media: ο υπουργός ανέβασε βίντεο για το επεισόδιο, υιοθετώντας έντονη γλώσσα απέναντι στους αντιδρώντες και προβλέποντας, όπως είπε, «νέα κλάματα από την αριστερά».

Το «twist» ήρθε αργότερα, σε τηλεοπτική του εμφάνιση (συνέντευξη στο Action 24). Εκεί ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε δημόσια τη γυναίκα που τον υπερασπίστηκε, λέγοντάς της ότι την αγαπά και σχηματίζοντας με τα δάχτυλα μια καρδιά.

Δεν έμεινε όμως μόνο στη χειρονομία. Έδωσε και το πολιτικό πλαίσιο: Κατά τον ίδιο, η παρέμβαση της γυναίκας «έσπασε» μια εικόνα που, όπως υποστήριξε, καλλιεργείται εναντίον του.

Ο υπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να το πάει ένα βήμα παραπέρα, σχολιάζοντας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη γνωστή «φόρμουλα» της ατάκας που σηκώνει αναπαραγωγή. Με λίγα λόγια: «Καρδιές ναι, αλλά «κανονικές», όχι fake», όπως είπε, συγκρίνοντας τη δική του χειρονομία με εκείνη που έχει γίνει viral στο πολιτικό timeline.

Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα… pic.twitter.com/CZD5aQXYST — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 16, 2026

Μια χειρονομία, πολλά ακροατήρια

Η «καρδούλα» όσο αυθόρμητη κι αν δείχνει λειτουργεί με πολλαπλές αναγνώσεις:

Για τους υποστηρικτές, είναι η εικόνα του πολιτικού που «μιλάει με τον κόσμο» και επιβραβεύει μια πολίτη που πήρε θέση.

Για τους επικριτές, είναι επικοινωνιακό ρεφρέν: ένα στιγμιότυπο που καλύπτει το υπόλοιπο κάδρο (την ένταση, τις καταγγελίες, τη συζήτηση για το ΕΣΥ).

Για το διαδίκτυο, είναι απλώς το νέο υλικό: 12 δευτερόλεπτα που χωράνε σε story, σε tweet, σε meme.

Και κάπως έτσι, από μια λογομαχία σε νοσοκομείο, περάσαμε σε μια καρδιά στον αέρα με την πολιτική, όπως πάντα, να ψάχνει τον τρόπο να χωρέσει σε μια χειρονομία.

