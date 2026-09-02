Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ υπερασπίζεται την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, τονίζοντας ότι οι μειώσεις αφορούν τις πραγματικές τιμές ραφιού και όχι αποσπασματικές συγκρίσεις.

Η Αρχή διαψεύδει τις καταγγελίες περί τεχνητών αυξήσεων, επισημαίνοντας ότι δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις ανατίμησης από τις συμμετέχουσες εταιρείες κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η μεθοδολογία της Πρωτοβουλίας προβλέπει δεσμευμένη μείωση της βασικής τιμής για τουλάχιστον δύο μήνες, επιτρέποντας την προσθήκη επιπλέον προωθητικών ενεργειών πάνω στη νέα τιμή.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στα νωπά κρέατα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στα σχολικά είδη, με το μέγιστο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο 36%.

Η Αρχή εκτιμά ότι η εφαρμογή της Πρωτοβουλίας μπορεί να επιφέρει μέση μηνιαία εξοικονόμηση έως 39 ευρώ ανά νοικοκυριό, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη των τιμών.

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Στα στοιχεία των πραγματικών τιμών στο ράφι και όχι σε αποσπασματικές συγκρίσεις απαντά η ΑΑΕΑ&ΠΚ στην κριτική που διατυπώνεται για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Σύμφωνα με την Αρχή, δεν προκύπτει ότι επιχειρήσεις αύξησαν προηγουμένως τις τιμές τους ώστε στη συνέχεια να εμφανίσουν μεγαλύτερες μειώσεις. Όπως επισημαίνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία. Η μοναδική δήλωση ανατίμησης στο συγκεκριμένο διάστημα αφορούσε εταιρεία που δεν συμμετέχει.

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Γιατί αμφισβητεί τις συγκρίσεις

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ ασκεί κριτική και στη μεθοδολογία ορισμένων δημόσιων συγκρίσεων. Όπως υποστηρίζει, δημιουργούνται μικρά «τεχνητά καλάθια», στα οποία η σημερινή τιμή ενός προϊόντος συγκρίνεται με τη χαμηλότερη τιμή που είχε εμφανιστεί στο παρελθόν, ακόμη και σε διαφορετική αλυσίδα ή στο πλαίσιο ολιγοήμερης προσφοράς.

Η Αρχή διαχωρίζει τη βασική τιμή ραφιού από τις προσωρινές προωθητικές ενέργειες. Η Πρωτοβουλία προβλέπει δεσμευμένη μείωση της βασικής τιμής για τουλάχιστον δύο μήνες ανά κωδικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Οι πρόσθετες προσφορές μπορούν να εφαρμόζονται πάνω στη νέα, μειωμένη βάση.

Μειώσεις έως 36%

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που, σύμφωνα με την Αρχή, απουσιάζουν από συγκρίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας: στα νωπά κρέατα, με 100 κωδικούς και μέση μείωση 7,5%, που φτάνει έως 28%· στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με 360 κωδικούς, μέση μείωση 8% και μέγιστη 33%· και στα σχολικά είδη, με 405 προϊόντα, όπου η μέση μείωση φτάνει το 12% και η μεγαλύτερη το 36%.

Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, θα κριθεί στην τσέπη του καταναλωτή. Με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η ΑΑΕΑ&ΠΚ εκτιμά ότι η μέση εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.

Η Αρχή δηλώνει ότι παρακολουθεί καθημερινά την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας και ότι οι μέχρι σήμερα πραγματικές τιμές στο ράφι επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει.