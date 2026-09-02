Αντιμέτωπες με ένα επίμονο «κοκτέιλ» αυξημένου κόστους και περιορισμένης ρευστότητας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 1.036 επιχειρήσεις. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε στις 56,5 μονάδες από 59,2, αν και παραμένει αισθητά υψηλότερα από τις 47,2 μονάδες του α΄ εξαμήνου του 2025.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος. Σε σχέση με το 2025, το 73,3% πληρώνει ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα, το 73,2% τα καύσιμα και το 77,5% τις πρώτες ύλες και προμήθειες. Οι μέσες αυξήσεις που δηλώνονται κινούνται μάλιστα κοντά στο 25%-28%. Το αποτέλεσμα περνά και στον καταναλωτή: 40,3% των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές, ενώ μόλις 7,2% τις μείωσε.
Το ταμείο αδειάζει
Η ρευστότητα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο καμπανάκι. Το 48% αναφέρει περαιτέρω μείωσή της, το 21,8% δεν διαθέτει καθόλου ταμειακά αποθέματα, ενώ ακόμη 22,9% έχει διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για έναν μήνα. Παράλληλα, το 41,1% είδε τη ζήτηση να μειώνεται.
Η πίεση μεταφέρεται στις υποχρεώσεις: 30,9% έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, ενώ 13,3% χρωστά σε τρεις ή περισσότερες κατηγορίες υποχρεώσεων.
Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική θετική ένδειξη. Το 81,1% διατήρησε σταθερή την απασχόληση, ενώ περισσότερες επιχειρήσεις αύξησαν προσωπικό (12,3%) από όσες το μείωσαν (6,5%).
Ιδιαίτερα ηχηρό είναι και το μήνυμα προς την οικονομική πολιτική: 81,1% κρίνει ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια, ενώ 54,3% εκτιμά ότι ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές.