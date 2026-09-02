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Ισχυρούς δεσμούς με τους Έλληνες επενδυτές επιχειρεί να «κτίσει» η ναυτιλιακή Star Bulk Carriers, υπό τον έλεγχο του εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

Η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου στην αγορά της Νέας Υόρκης, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 3,48 δισ. δολαρίων ( 3 δισ. ευρώ) και συνάμα η τρίτη ισχυρότερη στον κόσμο, είναι έτοιμη να καταπλεύσει στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

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Στη διαδικασία της διπλής εισαγωγής (dual listing) περιλαμβάνεται και η αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ενώ προβλέπεται να εκδοθούν 4-4,2 εκατ. νέες μετοχές, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο περίπου 3,7% των υφιστάμενων τίτλων, που είναι 111,67 εκατ. «κομμάτια».

Στη δημόσια προσφορά θα μετέχουν ιδιώτες Έλληνες και θεσμικοί επενδυτές, όπως επίσης και ξένα funds. Από τα οποία τα αμερικανικά δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος, λόγω απαγορεύσεων από τις εποπτικές αρχές των Η.Π.Α.

Η κερδοφόρα Star Bulk διαθέτει ένα στιβαρό οικονομικό status, έχοντας αυτήν τη στιγμή 550 εκατ. δολάρια σε μετρητά στο ταμείο της. Το ύψος των δανειακών της υποχρεώσεων ανέρχεται σε 1 δισ. δολάρια και κατά συνέπεια το καθαρό της χρέος διαμορφώνεται σε 450 εκατ. δολάρια. Αντιστοιχεί δε περίπου στο 10% της αξίας των πλοίων της που υπολογίζεται σε 4,3 δισ. δολάρια.

Ο στόλος της ναυτιλιακής περιλαμβάνει 145 πλοία, που έχουν μέση ηλικία τα 12,4 έτη. Για τα 7 από αυτά υπάρχουν μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλων, ενώ η εταιρεία έχει το δικαίωμα αγοράς τους. Κατά κύριο λόγο τα μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία μεταφέρουν σιδηρομετάλλευμα, βωξίτη, άνθρακα και σιτηρά, ενώ τα μικρότερα αρκετά άλλα προϊόντα χύδην φορτίου.

Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας στη μετοχή

Όπως προκύπτει από το οικονομικό της προφίλ η Star Bulk δεν έχει ανάγκη προσφυγής σε αύξηση κεφαλαίου. Η επιλογή της όμως να «σηκώσει» 100 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά, είναι να διευρύνει την επενδυτική της παλέτα και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη ρευστότητα στη μετοχή. Αμέσως μετά την παράλληλη εισαγωγή και στον αθηναϊκό «ναό» του χρήματος.

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται ισχυρότεροι δεσμοί με την εγχώρια επενδυτική κοινότητα, σε σχέση με μια «στεγνή» διπλή εισαγωγή, που εκ των πραγμάτων θα περιόριζε τη συναλλακτική της δραστηριότητα.

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Στη νευραλγική θέση του CEO της εταιρείας και παράλληλα μέτοχός της, ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Euronext Athens, που φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα Ηub ναυτιλιακών εταιρειών στην αγορά της Αθήνας κατ’ αντιστοιχίαν με το επιτυχημένο παράδειγμα Όσλο.

Την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου , και μετά από το κλείσιμο της αγοράς της Νέας Υόρκης αναμένεται να κοινοποιηθεί η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Star Bulk. Ενώ την Τρίτη 8 του μηνός θα καθοριστεί και τα κάτω άκρο της τιμής διάθεσης. Στόχος είναι να υπάρξουν ελκυστικότερες προϋποθέσεις για την είσοδο των νέων επενδυτών, σε σύγκριση με τα αποτιμησιακά δεδομένα της μετοχής στην αμερικανική αγορά.

Το διευρυμένο free float και τα κέρδη για τη μετοχή

Χθες το βράδυ και πριν από το κλείσιμο στη Νέα Υόρκη η Star Bulk έκανε πράξεις στα 31,19 δολάρια, που με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία αντιστοιχούν σε 26,917 ευρώ. Λόγω του διευρυμένου free float ( της τάξεως του 80% ) η ναυτιλιακή κάνει συναλλαγές στην αγορά του Nasdaq που ανέρχονται σε 1-1,5 εκατ. μετοχές την ημέρα, αξίας 30-35 εκατ. δολαρίων.

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Στο ξεκίνημα της εφετινής χρονιάς η μετοχή ήταν στα 19,22 δολάρια ενώ τώρα βρίσκεται 62,3% ψηλότερα.

Η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής θα λάβει χώρα στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να πάρει θέση σε μια μεγάλης επιχειρηματικής εμβέλειας ναυτιλιακή εταιρεία, με την τιμολογούμενη συμμετοχή να είναι σε ευρώ.

Η πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Αθήνας αναμένεται να γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Σύμβουλοι και συντονιστές της έκδοσης θα είναι η Axia Alpha Finance και η Εθνική, ενώ στους αναδόχους συγκαταλέγονται η CrediaBank, η Optima Bank, η Pantelakis Χρηματιστηριακή και η Ambrosia.

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Τα καθαρά κέρδη και η ελκυστική μερισματική πολιτική

Στο πρώτο εξάμηνο της εφετινής χρονιάς η Star Bulk ανέβασε τα έσοδά της στα 640 εκατ. δολάρια, από τα 480 εκατ. δολάρια στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχτηκαν στα 203,5 εκατ. δολάρια, από 501 χιλιάδες δολάρια πέρσι.

Το πλεονέκτημα για τη ναυτιλιακή είναι ότι εκμεταλλεύεται τις οικονομίες κλίμακος, με αποτέλεσμα να έχει περί τα 2.5000 δολάρια χαμηλότερο, ημερήσιο, λειτουργικό κόστος ανά βαπόρι σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Για τους νέους επενδυτές θελκτικό στοιχείο αποτελούν τα μερίσματα που δίνονται ανά τρίμηνο, ενώ στους μετόχους κατευθύνεται σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών ταμειακών ροών, μετά από τις πληρωμές τόκων και χρεολυσίων.

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Τον Μάρτιο της εφετινής χρονιάς η εταιρεία έδωσε 0,37 δολάρια μέρισμα ανά μετοχή. Τον Ιούνιο έδωσε 0,50 δολάρια, ενώ στις 21 Αυγούστου οι μέτοχοι έλαβαν και άλλα 0,90 δολάρια ανά μετοχή. Μάλιστα, αν η εικόνα στην αγορά των ναύλων ξηρού φορτίου παραμείνει το ίδιο καλή και στα προσεχή δύο τρίμηνα, τότε η χρηματική διανομή μπορεί να 1+1 δολάρια ανά μετοχή. Εξελίξεις που αν πιστοποιηθούν εν τοις πράγμασι παραπέμπουν σε ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση της τάξεως του 11%…

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Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αναλυτές έχουν κάνει λόγο για μια εταιρεία που συνιστά «κορυφαίο παράδειγμα συνετής διαχείρισης κεφαλαίου και συνεπούς ανταμοιβής των μετόχων της».

Οι συγχωνεύσεις και ο επιδραστικός Πέτρος Παππάς

H ναυτιλιακή έχει αποκτήσει τη σημερινή της οντότητα μετά από ένα μπαράζ 10 εξαγορών και συγχωνεύσεων, η μεγαλύτερη εκ των οποίων ήταν η αμερικανική Eagle Bulk Shipping.

Αρχικά ο Πέτρος Παππάς κατείχε το 50% στην Star Bulk, αλλά λόγω των μετοχών που εκδόθηκαν στη συνέχεια για να υλοποιηθούν οι συγχωνεύσεις, αυτό είχε ώς συνέπεια το ποσοστό του να υποχωρήσει στα επίπεδα του 5%. Ο 72χρόνος εφοπλιστής, με παρουσία τεσσάρων δεκαετιών στις ναυτιλιακές business , προτίμησε να έχει μικρότερη συμμετοχή σε ένα πολύ μεγαλύτερο σχήμα, παρά να διατηρήσει την ισχυρή του μετοχική θέση σε ένα μικρότερο.

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Ο ίδιος, έχει στα χέρια του το τιμόνι του CEO είναι εκείνος που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ναυτιλιακής.

Ο Πέτρος Παππάς βρίσκεται επί 14 συναπτά έτη στη Lloyd’s List με τα 100 επιδραστικότερα πρόσωπα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Χαρακτηριζόμενος ως ένας από τους λίγους που υλοποιούν κινήσεις συγκέντρωσης στον κατακερματισμένο τομέα των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Ψήφος εμπιστοσύνης από τον Τζόν Φρέντρικσεν

Παρουσία με ποσοστό 12,1% στην Star Balk, αλλά χωρίς να ασκεί διοίκηση ο ίδιος, έχει και ο 82χρόνος Νορβηγός μεγιστάνας της ναυτιλίας Τζον Φρέντρικσεν. Ο οποίος διαθέτει και κυπριακή υπηκοότητα. Μετά από την πώληση της ναυτιλιακής του εταιρείας σε Βέλγους, χρησιμοποίησε ένα τμήμα των εσόδων του για να τοποθετηθεί στην Star Bulk. Δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της.

Μεταξύ των άλλων μέτοχος στη ναυτιλιακή με ποσοστό περίπου 5,5% είναι και Γιάννης Κούστας, μέσω της εταιρείας του Danaos.

Θέση προέδρου στη Star Bulk έχει ο Σπύρος Καπράλος, ο οποίος στην εξαετία 2004-2010 είχε χρηματίσει πρόεδρος του χρηματιστηρίου Αθηνών και διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ. Μέλος επίσης του Δ.Σ της ναυτιλιακής είναι και η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού.

Πηγή: Mononews