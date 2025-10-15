Ένας φίλος του γιου του Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος είναι οδηγός αγώνων, κατηγορείται ότι βίασε μία από τις νοσοκόμες του θρύλου της F1 μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο ανώνυμος ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι Αυστραλός οδηγός αγώνων, επιτέθηκε στη νοσοκόμα που φρόντιζε τον Σουμάχερ, ο οποίος αναρρώνει από ένα τρομερό τραύμα στο κεφάλι που υπέστη σε ένα ατύχημα σκι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η νοσοκόμα πήγε στο κρεβάτι μετά από μια βραδιά που έπαιξε μπιλιάρδο στην ελβετική έπαυλη του Σουμάχερ το 2019, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό 24 Heures.

Αφού χαλάρωσε και ήπιε κοκτέιλ με βότκα, παραπονέθηκε ότι δεν αισθανόταν καλά και «μεταφέρθηκε στο κρεβάτι» σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προορίζεται για το προσωπικό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βάρδιων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Την έβαλαν στο κρεβάτι «χωρίς να την γδύσουν» και εκείνη αποκοιμήθηκε.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος έμενε στο διπλανό δωμάτιο, φέρεται να επέστρεψε στο χώρο και να την κακοποίησε σεξουαλικά δύο φορές ενώ αυτή ήταν αναίσθητη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι δύο άλλοι συνάδελφοι δηλώνουν ότι «δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα», αλλά το θύμα παρατήρησε «αποδεικτικά στοιχεία» την επόμενη μέρα.

Σε μηνύματα κειμένου, τα οποία είδαν οι εισαγγελείς, η γυναίκα κατηγόρησε τον Αυστραλό πιλότο, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει καριέρα στη Φόρμουλα 1, για την επίθεση.

Φοβούμενη ότι θα χάσει τη δουλειά της στην οικογένεια Σουμάχερ, ανέφερε την επίθεση δύο χρόνια αργότερα, το 2021.

Η οικογένεια Σουμάχερ δεν αναφέρεται καθόλου στην δικογραφία και δεν κλήθηκε να καταθέσει.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κανένα μέλος της οικογένειας δεν ήταν παρόν κατά τη στιγμή της υποτιθέμενης σεξουαλικής επίθεσης.

Η κατάσταση υγεία του θρύλου της Φόρμουλα 1 παραμένει μυστική από το ατύχημα που είχε στο σκι τον Δεκέμβριο του 2013.

Από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και η οικογένειά του προστατεύει την ιδιωτικότητά του στο σπίτι τους στη λίμνη της Γενεύης.

Ωστόσο, ο Felix Gorner, δημοσιογράφος του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού RTL, αποκάλυψε ότι ο Γερμανός πιλότος «δεν μπορεί πλέον να επικοινωνεί λεκτικά».

