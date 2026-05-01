Ένοχος για βιασμό κρίθηκε ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της Superdry, ύστερα από απόφαση ενόρκων στο Gloucester Crown Court, έπειτα από ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε πέντε ημέρες.



Ο δικαστής Ντέιβιντ Τσίντζεϊ απέρριψε το αίτημα του κατηγορουμένου να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, προκειμένου να διευθετήσει προσωπικές του υποθέσεις. Όπως επισήμανε, οι σημαντικοί οικονομικοί πόροι του Χόλντερ αυξάνουν τον κίνδυνο διαφυγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο επιχειρηματίας είχε βγει για μια «αυθόρμητη βραδινή έξοδο» στις 6 Μαΐου 2022 και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της γυναίκας στο Τσέλτεναμ.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε καλέσει ταξί τόσο για τον Χόλντερ όσο και για το θύμα, ωστόσο εκείνος επιβιβάστηκε στο ίδιο όχημα με τη γυναίκα. Το ταξί τους μετέφερε στην κατοικία της, όπου, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη βίασε.



Ο Τζέιμς Χόλντερ είχε ιδρύσει τη Superdry το 2003 μαζί με τον Τζούλιαν Ντάνκερτον, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands ένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, δεδομένης της δημόσιας εικόνας και της επιχειρηματικής πορείας του καταδικασθέντος.

THE co-founder of Superdry raped a woman in her home as she sobbed and pleaded with him to stop, a court heard.



During a night out in Cheltenham, 54-year-old James Holder and a friend got into the same taxi as the woman.



