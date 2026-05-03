Σοκ και διεθνή κατακραυγή έχουν προκαλέσει τα βίντεο που καταγράφουν μαζικές επιθέσεις σε γυναίκες κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ Alue-Do στην Οζόρο, στη νότια Νιγηρία.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, γυναίκες φαίνονται να καταδιώκονται σε δρόμους γεμάτους κόσμο από ομάδες ανδρών, οι οποίοι τις περικυκλώνουν, τις γδύνουν και τις παρενοχλούν σεξουαλικά, ενώ παρευρισκόμενοι καταγράφουν τα περιστατικά ή ακόμα και επευφημούν.

Μαζική βία σε δημόσια θέα

Τα περιστατικά δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένα. Πολλαπλά βίντεο δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανδρών ακόμη και ανηλίκων.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλά από τα θύματα ήταν φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, ενώ αρκετές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς και έντονο ψυχολογικό σοκ.

Η έκταση και η βιαιότητα των επιθέσεων οδήγησαν χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίσουν το γεγονός ως «φεστιβάλ βιασμού», προκαλώντας κύμα οργής διεθνώς.

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

🇳🇬💔 "I HAVEN'T BEEN ABLE TO SLEEP" — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Συλλήψεις και έρευνα των αρχών

Οι αρχές της πολιτείας Δέλτα προχώρησαν σε σειρά συλλήψεων, που ξεπέρασαν τις 15, ενώ μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνεται και τοπικός ηγέτης καθώς και διοργανωτές της εκδήλωσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, με στόχο την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ενώ αρκετοί ύποπτοι έχουν ήδη παραπεμφθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Νιγηρίας καταδίκασε τα περιστατικά και έδωσε εντολή για πλήρη διερεύνηση και δίωξη των δραστών, τονίζοντας ότι «καμία παράδοση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σεξουαλική βία».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό, γεγονός που αποδίδεται στον φόβο και το κοινωνικό στίγμα που αντιμετωπίζουν τα θύματα.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

Αντιδράσεις και αμφισβήτηση από τοπικούς παράγοντες

Τοπικοί ηγέτες επιχείρησαν να αποσυνδέσουν τα περιστατικά από το φεστιβάλ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τελετουργία γονιμότητας που «παρερμηνεύτηκε».

Όπως ανέφεραν, ορισμένες πρακτικές όπως το τράβηγμα ή το ρίξιμο άμμου έχουν συμβολικό χαρακτήρα και συνδέονται με ευχές για τεκνοποίηση.

Παραδέχθηκαν ωστόσο ότι ενδέχεται να υπήρξαν «ανεύθυνες συμπεριφορές» από μεμονωμένα άτομα, επιμένοντας ότι δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

Η εξήγηση αυτή δεν έπεισε την κοινή γνώμη, καθώς οι εικόνες δείχνουν συντονισμένες και εκτεταμένες επιθέσεις.

Μαρτυρίες θυμάτων

Θύματα των επιθέσεων περιγράφουν σκηνές χάους και τρόμου.

Μία φοιτήτρια ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση μόλις κατέβηκε από μοτοσικλέτα:

«Άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την” και όρμησαν πάνω μου. Μου έσκισαν τα ρούχα και με άγγιζαν παντού. Φώναζα για βοήθεια», δήλωσε.

Η ίδια σώθηκε χάρη σε παρέμβαση περαστικού, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες.

Brutal 'rape festival' in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz May 2, 2026

Ευρύτερες ανησυχίες

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών στη Νιγηρία και την ασφάλεια σε μαζικές εκδηλώσεις.

Ακτιβιστές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά σχετίζεται με βαθύτερες κοινωνικές αντιλήψεις και την ανοχή απέναντι στη δημόσια κακοποίηση γυναικών.