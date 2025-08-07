Μια γυναίκα συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ καθώς προσποιούταν ότι ήταν διπλωματούχος νοσοκόμα. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία της σύμβασης της Οτομν Μπαρντίσα από τη διοίκηση του νοσοκομείου, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τα προσόντα της.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 29χρονη είχε παράσχει ιατρική φροντίδα σε 4.486 ασθενείς από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025.

«Αυτή είναι μια από τις πιο ανησυχητικές υποθέσεις ιατρικής απάτης που έχουμε διερευνήσει ποτέ», δήλωσε ο σερίφης του Flagler County.

Η Μπαρτνίσα εργάστηκε στο νοσοκομείο AdventHealth Palm Coast Parkway στο Παλμ Κόουστ από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025.

Κατηγορείται ότι υπέβαλε ψευδή έγγραφα και παρείχε έναν αριθμό άδειας που ανήκε σε μια άλλη νοσοκόμα με το ίδιο όνομα, η οποία απασχολούνταν στο AdventHealth σε διαφορετικό νοσοκομείο.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε πρόσφατα παντρευτεί και είχε αλλάξει το επώνυμό της. Της ζητήθηκε να προσκομίσει το πιστοποιητικό γάμου της, αλλά δεν το έκανε ποτέ.

Τον Ιανουάριο μάλιστα προσφέρθηκε στην Μπαρντίσα προαγωγή. Ένας συνάδελφός της την ανέφερε στις αρχές όταν συνειδητοποίησε ότι η άδεια νοσηλεύτριας της είχε λήξει.

Στη συνέχεια, η σύμβασή της καταγγέλθηκε και ξεκίνησε επτάμηνη ποινική έρευνα.

Οι ντετέκτιβ εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον της για επτά κατηγορίες άσκησης επαγγέλματος υγείας χωρίς άδεια και επτά κατηγορίες δόλιας χρήσης προσωπικών στοιχείων ταυτότητας.

A Florida woman accused of posing as a nurse and providing care to over 4,400 unsuspecting patients without a valid nursing license has been arrested. Authorities claim Autumn Bardisa used someone else's nursing license number. @VictorOquendo has more. https://t.co/QnJqALgy2X pic.twitter.com/WEZr6UCFk6 — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 6, 2025

Συνελήφθη, φορώντας την στολή νοσοκόμας, στο σπίτι της στις 5 Αυγούστου.

«Αυτή η γυναίκα έθεσε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές, προσποιούμενη ότι ήταν κάποιος άλλος και παραβιάζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών, των οικογενειών τους, του AdventHealth και ολόκληρης της ιατρικής κοινότητας», δήλωσε ο σερίφης