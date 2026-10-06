Ο Ζινεντίν Ζιντάν υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η τεχνική του ήταν απαράμιλλη, αναγκάζοντας τους περισσότερους αντιπάλους να υποκλιθούν στο ταλέντο του. Κάτι που φρόντισε να υπενθυμίσει προς το τέλος της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Βέλγιο για το Nations League.
Τα χρόνια πέρασαν, ο Ζινεντίν Ζιντάν αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική και μετά από μία θρυλική παρουσία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ανέλαβε τα ηνία της εθνικής Γαλλίας με στόχο να την οδηγήσει και πάλι στην κορυφή του κόσμου.
Μπορεί να μην παίζει πλέον ποδόσφαιρο, ωστόσο η τεχνική του παραμένει σίγουρα σε πολύ υψηλό επίπεδο, γεγονός που φάνηκε και στον τελευταίο αγώνα της Γαλλίας με το Βέλγιο.
Ο «Ζιζού» είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από ένα κακό γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα και την κοντρόλαρε με τακουνάκι στον αέρα.
Η εντυπωσιακή κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Γάλλους φιλάθλους, οι οποίοι φρόντισαν να τον αποθεώσουν.