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Ο Ζινεντίν Ζιντάν υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η τεχνική του ήταν απαράμιλλη, αναγκάζοντας τους περισσότερους αντιπάλους να υποκλιθούν στο ταλέντο του. Κάτι που φρόντισε να υπενθυμίσει προς το τέλος της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Βέλγιο για το Nations League.

Τα χρόνια πέρασαν, ο Ζινεντίν Ζιντάν αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική και μετά από μία θρυλική παρουσία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ανέλαβε τα ηνία της εθνικής Γαλλίας με στόχο να την οδηγήσει και πάλι στην κορυφή του κόσμου.

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Zidane at 54 and the first touch is still cleaner than half the league 😳🔥



Age is just a number. Zizou’s first touch in 2026 says otherwise.



54 years old and he still makes it look effortless. Pure class. pic.twitter.com/5WF1us0Lh0 — 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃🚨⚽️ (@OnlyMadridReal) October 5, 2026

Μπορεί να μην παίζει πλέον ποδόσφαιρο, ωστόσο η τεχνική του παραμένει σίγουρα σε πολύ υψηλό επίπεδο, γεγονός που φάνηκε και στον τελευταίο αγώνα της Γαλλίας με το Βέλγιο.

Ο «Ζιζού» είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από ένα κακό γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα και την κοντρόλαρε με τακουνάκι στον αέρα.

Η εντυπωσιακή κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Γάλλους φιλάθλους, οι οποίοι φρόντισαν να τον αποθεώσουν.