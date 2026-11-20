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Οι αγώνες για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθούν από τις 25 έως τις 30 Μαρτίου 2027.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν περιλαμβάνουν τις αναμετρήσεις Ισπανία-Γαλλία, Νορβηγία-Αγγλία, Ολλανδία-Πορτογαλία και Βέλγιο-Γερμανία.

Η τελική φάση του τουρνουά είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027.

Επιπλέον, η κλήρωση καθόρισε τις αναμετρήσεις για τα πλέι οφ ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ των ομάδων από τις διαφορετικές κατηγορίες της διοργάνωσης.

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Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των προημιτελικών του Nations League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11/2026) στα κεντρικά γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πιο δυνατό ζευγάρι των προημιτελικών είναι το Ισπανία – Γαλλία. Η Γερμανία, που βρισκόταν στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, ενώ η Ολλανδία που τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο της γαλανόλευκης, θα συγκρουστεί με την Πορτογαλία.

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Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Nations League

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Ολλανδία / Πορτογαλία – Ισπανία / Γαλλία

Βέλγιο / Γερμανία – Νορβηγία / Αγγλία

Οι ημερομηνίες των προημιτελικών της League A

1ος αγώνας: 25-27 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 28-30 Μαρτίου 2027

Final Four

1ος ημιτελικός: 9 Ιουνίου 2027

2ος ημιτελικός: 10 Ιουνίου 2027

Μικρός τελικός: 13 Ιουνίου 2027

Μεγάλος τελικός: 13 Ιουνίου 2027

Εκτός από τα ζευγάρια των προημιτελικών, η κλήρωση της Παρασκευής (20/11) έβγαλε και τις αναμετρήσεις των πλέι οφ ανόδου και υποβιβασμού του Nations League.

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Συνολικά 16 εθνικές ομάδες συμμετείχαν στη διαδικασία, με οκτώ εξ αυτών να διεκδικούν την παρουσία τους στη League A και τις υπόλοιπες οκτώ να μάχονται για μία θέση στη League B.

Τα ζευγάρια των playoffs της League A/B

Βοσνία Ερζεγοβίνη – Δανία

Ουγγαρία – Σερβία

Ιρλανδία – Κροατία

Σλοβενία – Ουαλία

Τα ζευγάρια των playoffs της League B/C

Κύπρος – Βόρεια Μακεδονία

Εσθονία – Ρουμανία

Νησιά Φερόε – Γεωργία

Λευκορωσία – Ισραήλ

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Ο χάρτης της νέας διοργάνωσης

League A

Pot 1: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο.

Pot 2: Ολλανδία, Νορβηγία, Ελλάδα, Ιταλία, Δανία, Κροατία.

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Pot 3: Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Σλοβενία, Ουγγαρία.

League B

Pot 1: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιρλανδία.

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Pot 2: Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία.

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Pot 3: Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ισλανδία, Σλοβακία.

League C

Pot 1: Εσθονία, Λευκορωσία, Νησιά Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία.

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Pot 2: Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο.

Pot 3: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.