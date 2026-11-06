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Περίπου 100.000 φίλαθλοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν μία από τις 22.000 διαθέσιμες θέσεις για την κρίσιμη αναμέτρηση του UEFA Nations League.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Βλιώρας απέδωσε τη μεγάλη ζήτηση στην εξαιρετική πορεία της εθνικής ομάδας και στις διακρίσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα με τη συμφωνία των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, δεν αναμένεται η οργανωμένη μετακίνηση Σέρβων οπαδών, παρά μόνο η παρουσία περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων VIP.

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Πρωτοφανές ενδιαφέρον καταγράφεται για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 21:45, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο του UEFA Nations League. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου δύο ώρες, ενώ δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι επιχείρησαν να εξασφαλίσουν θέση.

Γιώργος Βλιώρας: Μέσα σε 2 ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Βόλου και πρόεδρος της «Πανθεσσαλικό Α.Ε.», Γιώργος Βλιώρας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων άνοιξε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, και περίπου στις 14:00 τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί. Η διάθεσή τους πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά πολύ τη χωρητικότητα του Πανθεσσαλικού. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά του κ. Βλιώρα στον αριθμό των φιλάθλων που περίμεναν στην ηλεκτρονική ουρά. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε ο ίδιος, στη λίστα αναμονής βρίσκονταν περίπου 90.000 έως 100.000 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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Ο κ. Βλιώρας απέδωσε τη μεγάλη ανταπόκριση στην πορεία της Εθνικής Ελλάδας και στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, πολλοί από τους οποίους διακρίνονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Όπως εξήγησε, η αναμέτρηση με τη Σερβία έχει ιδιαίτερη αγωνιστική σημασία, καθώς η ελληνική ομάδα διεκδικεί την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League, με την τελική έκβαση να εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων του ομίλου.

Περίπου 22.000 φίλαθλοι στο Πανθεσσαλικό

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι το Πανθεσσαλικό διαθέτει περίπου 22.000 θέσεις, ενώ υπογράμμισε ότι το κοινό του αγώνα δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από τη Μαγνησία. Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, αναμένονται φίλαθλοι από σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς ο Βόλος αποτελεί εύκολα προσβάσιμο προορισμό λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των οδικών συνδέσεων. Σε ό,τι αφορά την παρουσία Σέρβων φιλάθλων, ο κ. Βλιώρας ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών να μη μετακινηθούν οργανωμένοι οπαδοί από τη Σερβία. Αντίθετα, αναμένεται η παρουσία περίπου 100 προσκεκλημένων VIP της σερβικής πλευράς.