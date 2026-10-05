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Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, αλλά και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πράγμα που φρόντισε να δείξει μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League.

Μπορεί η Γερμανία να μην κατάφερε να νικήσει την Ελλάδα και να έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League, ωστόσο ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχασε το κέφι του.

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Ο Γερμανός προπονητής φρόντισε να χαιρετήσει όλους τους διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές, υπέγραψε αυτόγραφα στον κόσμο που βρισκόταν στην Τούμπα, ενώ δεν χάλασε χατίρι ούτε στον γνωστό νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Παπαστεφανάκη.

Ο μικρός περίμενε τον Κλοπ μαζί με τον πατέρα του έξω από την Τούμπα και ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας έβγαλε μία αναμνηστική φωτογραφία μαζί του.