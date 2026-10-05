Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου διατήρησε το αήττητο στους πρόσφατους αγώνες της, προκαλώντας αισιοδοξία για την αγωνιστική της εικόνα υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Με την εξασφάλιση της τρίτης θέσης στον όμιλο του Nations League, η Ελλάδα κέρδισε μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Παράλληλα, η ομάδα διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στοχεύοντας στην κατάληψη μιας από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της.

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Τα γεμάτα γήπεδα, μια ομάδα με πολύ ταλέντο και η εικόνα ενός δεμένου συνόλου παικτών είναι στοιχεία που γεμίζουν με αισιοδοξία όσους παρακολουθήσαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε αυτή τη διακοπή που η εθνική Ελλάδος έδωσε τέσσερα παιχνίδια κόντρα σε Γερμανία (εις διπλούν), Ολλανδία και Σερβία και κατάφερε να παραμείνει αήττητη. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε σε Άουγκσμπουργκ και Βελιγράδι ενώ έφερε δύο ισοπαλίες στην Τούμπα, μία με τους «Οράνιε» του Τσάβι και ακόμα μία με τα «Πάντσερ» του Γιούργκεν Κλοπ.

Στόχος της Γαλανόλευκης όμως είναι να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις αφού δεν έχει δώσει το παρών σε καμία μετά το Μουντιάλ του 2014 στην Βραζιλία. Το Nations League δίνει εμπειρίες στους παίκτες της εθνικής, αλλά επί της ουσίας αυτό που μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα (και το έχει κερδίσει ήδη) είναι να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028 και να αποφύγει τα μεγαθήρια ώστε να διευκολύνει την πορεία της για την επιστροφή στη μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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Ταυτόχρονα, αν τερματίσει στην δεύτερη θέση του ομίλου της στο Nations League η εθνική Ελλάδος θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να παίξει με εξίσου πολύ ισχυρούς αντιπάλους όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Αγγλία γεμίζοντας εμπειρίες το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ισχυρή στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028

Μετά την ισοπαλία της Ελλάδας με την Γερμανία στην Τούμπα και την ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία, η Εθνική εξασφάλισε τουλάχιστον την 3η θέση στον Β’ Όμιλο της League A του Nations League, που της δίνει το εισιτήριο για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει των προκριματικών του Euro 2028.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρει στον δρόμο της κάποιο μεγαθήριο. Στα προκριματικά για το προηγούμενο EURO οι ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας ήταν οι εξής: Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Πολωνία, Ολλανδία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία.

Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028 είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Θυμίζουμε ότι η Ιρλανδία είναι μία από τις τέσσερις διοργανώτριες, Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία οι άλλες χώρες, του θεσμού.

Οι πιθανότητες της Εθνικής για τα προημιτελικά του Nations League

Την τύχη της ορίζει η Εθνική όσον αφορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη με 0-0 κόντρα στη Γερμανία στην Τούμπα και σε συνδυασμό με τη νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβία στο Αϊντχόφεν έκλεισε τον πρώτο κύκλο αγώνων της League A στη 2η θέση και στους οκτώ βαθμούς παρέα με τους Οράνιε.

Με δεδομένο ότι η γαλανόλευκη έχει την ισοβαθμία με τη Γερμανία, η οποία θα μπει στην 5η αγωνιστική από την 3η θέση με πέντε πόντους, έχει το πάνω χέρι για την εξασφάλιση μίας από τις δύο πρώτες θέσεις του Β’ Ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά. Θυμίζουμε ότι εφόσον η Εθνική κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στο Β’ Όμιλο της League A του Nations League τότε θα συνεχίσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, τα οποία θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027.

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Εάν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καταταγεί πρώτο τότε θα παίξει με τη δεύτερη ομάδα από έναν από τους υπόλοιπους τρεις ομίλους, Α’, Γ’ και Δ’, ενώ εάν είναι δεύτερη τότε θα διασταυρωθεί με τον πρώτο από τους εν λόγω ομίλους. Η κλήρωση δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει, πάντως ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών είναι το τριήμερο 25-27 Μαρτίου και η ρεβάνς 28-30 Μαρτίου.

Το Final Four του Nations League 2026-27 έχει οριστεί 9-13 Ιουνίου 2027 και θα γίνει στην έδρα μίας εκ των τεσσάρων ομάδων που θα βρεθούν στην τελική φάση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League:

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Από τον Α’ Όμιλο: Γαλλία (1η), Βέλγιο (2η), Ιταλία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές

Από τον Γ’ Όμιλο: Ισπανία (1η), Αγγλία (2η), Κροατία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές

Από τον Δ’ Όμιλο: Πορτογαλία (1η), Δανία (2η), Νορβηγία (3η), Ουαλία (4η) / Απομένουν 2 αγωνιστικές



Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League

Η Εθνική Ελλάδος μπορεί να βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League αν υλοποιηθεί κάποιο από τα παρακάτω σενάρια:

– 2/2 νίκες η Ελλάδα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των αντιπάλων μας

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– Να πάρει η Ελλάδα 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία

– Να κερδίσει η Ελλάδα την Ολλανδία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία στους δύο αγώνες της

– Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί από την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς

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– Σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων με Ολλανδία και Γερμανία να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από τους Οράνιε είτε από τη Μάνσαφτ

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-Να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία, και να μην πάρει πάνω από τρεις βαθμούς η Γερμανία