Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μάνουελ Νόιερ αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Εθνική Γερμανίας, με το «αντίο» του να είναι οδυνηρό, καθώς ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στους «32» του Μουντιάλ 2026 ήταν σκληρός και απροσδόκητος.

Η Εθνική Γερμανίας δεν κατάφερε να προχωρήσει σε Μουντιάλ για μία ακόμα φορά μετά την κατάκτηση του 2014 και ο Μάνουελ Νόιερ, που ήταν βασικός και σε αυτό το τουρνουά με μία ατάκα επιβεβαίωσε ότι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.

Advertisement

Advertisement

«Είναι πάρα πολύ πικρό που τελειώνει με αυτόν τον τρόπο…», δήλωσε ο Γερμανός θρυλικός τερματοφύλακας, που τίμησε τα «πάντσερ» από το 2009 μέχρι το 2026 και συνολικά αγωνίστηκε σε 128 αγώνες και κράτησε ανέπαφη την εστία του στους 50 εξ’ αυτών.

Μένει να φανεί αν ο Νόιερ θα αποχαιρετήσει τους συμπατριώτες του σε κάποια φιλική αναμέτρηση στο μέλλον ή αν το «αντίο» του θα γίνει με αυτόν τον σκληρό τρόπο.