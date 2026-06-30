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Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Ασουνσιόν για να πανηγυρίσουν την ιστορική πρόκριση της ομάδας τους στο τουρνουά.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Γερμανία αποκλείεται από Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω πέναλτι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους της Παραγουάης.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αγωνιστικότητα της ομάδας, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα ως μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας.

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Η Παραγουάη έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026 και η χώρα… δεν κοιμήθηκε. Η δραματική πρόκριση απέναντι στη Γερμανία, μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά της χώρας, με χιλιάδες φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους της Ασουνσιόν για να γιορτάσουν τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θρίαμβο των τελευταίων δεκαετιών.

Η «Albirroja» υπέγραψε τη μεγαλύτερη έκπληξη του τουρνουά, αποκλείοντας από τη φάση των «32» μία από τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πρόκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η Γερμανία γνώρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκλεισμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

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🇵🇾🇩🇪 Absolute madness in Asuncion after Paraguay's historic win over Germany.



The streets are going wild as the team qualifies for the round of 16.



South American passion on full display.



Writer: Solpic.twitter.com/ENzxbuBQ9L https://t.co/1YqUqAsamd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 30, 2026

🚨 PARAGUAY 🇵🇾 ELIMINÓ A ALEMANIA 🇩🇪 de la Copa del Mundo, y así se celebra en las calles de Asunción. pic.twitter.com/PDycZgyuxT June 29, 2026

🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA



Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026

Αμέσως μετά το τελευταίο εύστοχο πέναλτι, η πρωτεύουσα της Παραγουάης μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρτι. Αυτοκινητοπομπές με ασταμάτητα κορναρίσματα, σημαίες και συνθήματα κατέκλυσαν τους δρόμους, ενώ οι φίλαθλοι πανηγύριζαν μόλις τη δεύτερη νίκη της χώρας τους σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένα, έγραψε στο X: «Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ», συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία χιουμοριστική αναφορά στο «carajo», σαν να κήρυττε μια άτυπη εθνική γιορτή.

🇵🇾 ¡SE DESATÓ LA LOCURA EN PARAGUAY!



🥳🏆 Luego de la victoria de su selección ante Alemania🇩🇪 en el Mundial, los guaraníes hicieron fiesta nacional.



📹 elizepequeno



📺 Sigue la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock#MundialTelemundo #Somos26 #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/d59sp7zoYM Advertisement June 30, 2026

🇵🇾 AHORA. Sigue la alegría en las calles de Asunción por la victoria de Paraguay ante Alemania en el mundial de fútbol pic.twitter.com/qH1NzjADm4 — Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 30, 2026

🇵🇾LA ALEGRÍA PARAGUAYA. La delegación oficial del Pdte Kast esperó en el aeropuerto en Asunción la definición de Paraguay ante Alemania que clasificó a los guaraníes a la siguiente fase del mundial. Así celebraron los policías paraguayos la clasificación pic.twitter.com/AJ50FszCCq — Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 29, 2026

«Αυτή η ομάδα αμύνθηκε με όλη της την καρδιά και δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει», δήλωσε ο 58χρονος τραπεζίτης Αμάδο Σαλόμον, ενώ ο 61χρονος Λουίς Εσπινόλα πρόσθεσε: «Με την Παραγουάη πρέπει να υποφέρεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας».

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Την ίδια στιγμή, βίντεο που έγινε viral κατέγραψε την επίσημη αντιπροσωπεία του προέδρου της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, να παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν και να ξεσπά σε πανηγυρισμούς μόλις οριστικοποιήθηκε ο ιστορικός θρίαμβος.